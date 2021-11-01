Pınar Deniz güzelliğini bu diyete borçlu! Su diyeti nasıl yapılır?

Gıda alımını kısıtlama yöntemi olan oruç binlerce yıldır uygulanmaktadır. Su diyeti, su dışında her şeyi kısıtlayan bir oruç türüdür. Kilo vermenin hızlı bir yolu olarak son yıllarda daha popüler hale geldi. Özellikle Pınar Deniz'in de kısa süreli olarak uyguladığı bu diyeti, doğru şekilde yapmak çok önemli. Diğer diyetlere göre çok daha sert bir programa sahip olması, uzman kontrolü dışında yapılması halinde büyük sağlık sorunlarına da davetiye çıkarabiliyor. İşte su diyeti ile ilgili merak ettiğiniz her şey...
Araştırmalar, su diyetinin sağlığa faydaları olabileceğini göstermiştir. Örneğin; bazı kronik hastalık riskini azaltabilir ve vücudunuzun eski hücre parçalarını parçalamasına ve geri dönüştürmesine yardımcı olan bir süreç olan otofajiyi uyarabilir. Bununla birlikte, su diyeti ile ilgili insan çalışmaları çok sınırlıdır. Ayrıca, birçok sağlık riski ile birlikte gelir ve herkes için uygun değildir.
Su diyeti nedir?
Su diyeti, su dışında hiçbir şey tüketemeyeceğiniz bir oruç türüdür .
Çoğu su orucu 24-72 saat sürer. Tıbbi gözetim olmadan bundan daha uzun süre su orucu tutmamalısınız.
İşte insanların su orucunu denemelerinin birkaç nedeni:
İnsanların su orucunu denemelerinin temel nedeni sağlıklarını iyileştirmektir.
Aslında, birkaç çalışma, su orucunu bazı kanserler, kalp hastalıkları ve diyabet riskinin daha düşük olması da dahil olmak üzere bazı etkileyici sağlık yararları ile ilişkilendirmiştir. Su orucu, vücudunuzun parçalandığı ve hücrelerinizin eski, potansiyel olarak tehlikeli kısımlarını geri dönüştürdüğü bir süreç olan otofajiyi de teşvik edebilir.
Limon detoks temizliği gibi popüler diyetler su orucundan sonra modellenmiştir. Limon detoks temizliği, yalnızca 7 güne kadar günde birkaç kez limon suyu, su, akçaağaç şurubu ve kırmızı biber karışımı içmenizi sağlar. Bununla birlikte, su orucunun birçok riski vardır ve çok uzun süre yapıldığnda çok tehlikeli olabilir.