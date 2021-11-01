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Pınar Deniz güzelliğini bu diyete borçlu! Su diyeti nasıl yapılır?

Gıda alımını kısıtlama yöntemi olan oruç binlerce yıldır uygulanmaktadır. Su diyeti, su dışında her şeyi kısıtlayan bir oruç türüdür. Kilo vermenin hızlı bir yolu olarak son yıllarda daha popüler hale geldi. Özellikle Pınar Deniz'in de kısa süreli olarak uyguladığı bu diyeti, doğru şekilde yapmak çok önemli. Diğer diyetlere göre çok daha sert bir programa sahip olması, uzman kontrolü dışında yapılması halinde büyük sağlık sorunlarına da davetiye çıkarabiliyor. İşte su diyeti ile ilgili merak ettiğiniz her şey...

Giriş Tarihi: 01.11.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 14:36 PAYLAŞ