Roza Galeri Roza Diyet Ramazanda bu şekilde beslenmek metabolizmayı ateşliyor! Bir tutamı göbek yağlarını su gibi akıtıp götürüyor…

Ramazanda bu şekilde beslenmek metabolizmayı ateşliyor! Bir tutamı göbek yağlarını su gibi akıtıp götürüyor…

Ramazanın gelmesi ile beraber herkesin beslenme düzeni değişiklik gösterebilir. Özellikle Ramazan ayında kilo almamak için çeşitli yöntemler deneriz. Beslenme düzensizliği yüzünden çoğu kişi kilo verirken bazı kişiler ise Ramazan ayını fazla kilo alarak tamamlıyor. Hatta bu kilolar en çok göbek ve bel çevresinden toplanıyor. Peki ramazan ayında alınan fazla kilolardan kurtulmak için neler yapılabilir? Şimdi bahsedeceğimiz bu formüller ile yağlarınız cayır cayır yanacak, çalışmayan metabolizmanız hızlanacak. İşte detayları…

Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:15
Ramazanda bu şekilde beslenmek metabolizmayı ateşliyor! Bir tutamı göbek yağlarını su gibi akıtıp götürüyor…

Sürekli hareketsiz kalmak, kilo alımının ana sebepleri arasındadır. Fakat sadece hareketsizlik değil, aynı zamanda tükettiğimiz besinler de kilo artışını etkiler. Özellikle de Ramazan ayında düzensiz beslenme ile beraber kilo değişikliği çok sık görülmektedir. Şimdi bahsedeceğimiz yöntemlerle kilo kontrolünü sağlayabilecek, metabolizmanızı hızlandırabileceksiniz. Nasıl mı? Gelin detaylarına birlikte bakalım.

UYARI: Bu baharatları tüketmeden önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bir uzman görüşü almayı unutmayın.

Ramazanda bu şekilde beslenmek metabolizmayı ateşliyor! Bir tutamı göbek yağlarını su gibi akıtıp götürüyor…

TARÇIN

Yağ yakımını artıran tarçın, yağ hücrelerinden enerji üretimini başlatmasını sağlayarak metabolik sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda sürekli olarak tatlı krizleriyle mücadele ediyorsanız, tarçın tüketerek bu krizlere son verebilirsiniz. Tarçın insülin seviyesini düzenlediği için tatlı ihtiyacı hissetmeden zayıflamanızı kolaylaştırabilir. Bu baharatı sütün içerisine ekleyerek sahurda tüketebilirsiniz.

Ramazanda bu şekilde beslenmek metabolizmayı ateşliyor! Bir tutamı göbek yağlarını su gibi akıtıp götürüyor…

BİBERİYE

Bilim insanları tarafından "mucize baharat" olarak adlandırılan bu baharat, içerisinde bulunan karnosik asit sayesinde, açlık kan şekerinizin düşmesini sağlayabilir böylece kilo alımını engelleyebilirsiniz. iftara hazırladığınız et, tavuk gibi yemeklerin içerisine ekleyebilirsiniz.

Ramazanda bu şekilde beslenmek metabolizmayı ateşliyor! Bir tutamı göbek yağlarını su gibi akıtıp götürüyor…

ZERDEÇAL

Sağlığa birçok yararı olan zerdeçal, Hindistan'da sıkça kullanılan baharatlardan biri. Bu mucize baharat kilo vermeye ve yağ yakmaya büyük oranda yardımcı olabilir. Bu yüzden yemeklerinizin içerisine ilave etmeyi unutmayın.

Ramazanda bu şekilde beslenmek metabolizmayı ateşliyor! Bir tutamı göbek yağlarını su gibi akıtıp götürüyor…

Aynı zamanda sadece yemeklerinizin içerisinde değil, bir kase yoğurdun içerisine de katarak iftarda rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Yoğurtlu zerdeçal kilo vermenizi kolaylaştırabilir.

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