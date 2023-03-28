Ramazanda bu şekilde beslenmek metabolizmayı ateşliyor! Bir tutamı göbek yağlarını su gibi akıtıp götürüyor…

Ramazanın gelmesi ile beraber herkesin beslenme düzeni değişiklik gösterebilir. Özellikle Ramazan ayında kilo almamak için çeşitli yöntemler deneriz. Beslenme düzensizliği yüzünden çoğu kişi kilo verirken bazı kişiler ise Ramazan ayını fazla kilo alarak tamamlıyor. Hatta bu kilolar en çok göbek ve bel çevresinden toplanıyor. Peki ramazan ayında alınan fazla kilolardan kurtulmak için neler yapılabilir? Şimdi bahsedeceğimiz bu formüller ile yağlarınız cayır cayır yanacak, çalışmayan metabolizmanız hızlanacak. İşte detayları…