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Sadece yürüyerek 55 kilo verdi! Sırrı herkesi şoke etti:”Tek yaptığım bu şekilde yürümek…”

Kilo verme süreci, zor ve uzun bir yolculuk gibi görünebilir, başlamaktan çekiniyor olabilirsiniz. Ancak, bazı isimlerden ilham alıp cesaretlenebilirsiniz. O isimlerden biri de Louises Journeyxo. Hayatının bir döneminde obezite ile mücadele eden genç kadın kilo vermek istediğinine kendini inandırdı ve yürüyüşlerine ağırlık vererek 55 kilo vermeyi başardı. Peki, bunu nasıl yaptı? Detayları birlikte inceleyim…

Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 09:12
Sadece yürüyerek 55 kilo verdi! Sırrı herkesi şoke etti:Tek yaptığım bu şekilde yürümek…

İşte sizi bu yolculuğa adım atmak için cesaretlendirebilecek Louises'ın kilo verme süreci…

Sadece yürüyerek 55 kilo verdi! Sırrı herkesi şoke etti:Tek yaptığım bu şekilde yürümek…

YÜRÜMEK KİLO VERMENİN BAŞLANGICI OLMUŞTU

Louises Journeyxo, 55 kilo vermeden öncesinde hayatının uzun bir döneminde obezite ile mücadele etmişti.

Sadece yürüyerek 55 kilo verdi! Sırrı herkesi şoke etti:Tek yaptığım bu şekilde yürümek…

Genç kadın yayınlamış olduğu videoda yürümenin kilo vermesinde büyük etkisi olduğunu ifade etti.

Sadece yürüyerek 55 kilo verdi! Sırrı herkesi şoke etti:Tek yaptığım bu şekilde yürümek…

Paylaşmış olduğu videoda, kilo verme yolculuğunda yürümenin önemini anlatan Louises, yürüme sayesinde kilosunun büyük bir kısmını kaybettiğini ifade etti.

Sadece yürüyerek 55 kilo verdi! Sırrı herkesi şoke etti:Tek yaptığım bu şekilde yürümek…

Ayrıca Louises, kilo verme yolculuğunda yürümenin yanında aynı zamanda ağırlık kaldırdığını da anlattı.

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