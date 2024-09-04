Sadece yürüyerek 55 kilo verdi! Sırrı herkesi şoke etti:”Tek yaptığım bu şekilde yürümek…”

Kilo verme süreci, zor ve uzun bir yolculuk gibi görünebilir, başlamaktan çekiniyor olabilirsiniz. Ancak, bazı isimlerden ilham alıp cesaretlenebilirsiniz. O isimlerden biri de Louises Journeyxo. Hayatının bir döneminde obezite ile mücadele eden genç kadın kilo vermek istediğinine kendini inandırdı ve yürüyüşlerine ağırlık vererek 55 kilo vermeyi başardı. Peki, bunu nasıl yaptı? Detayları birlikte inceleyim…