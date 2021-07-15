Sağlıklı sanıyoruz ama... Bu besinler diyetinizi mahvediyor!

Diyet listelerinin vazgeçilmezi olduğu düşünülen fakat aslında tüketildiğinde yüksek oranda karbonhidrat ve yağ alımına neden olabilecek birçok besini farkında olmadan yiyoruz. Aslında tüm bu besinler, içeriğindeki farklı bileşenler kilo vermenin aksine kilo alımına neden olabiliyor.

Sağlıklı olduğunu düşündüğümüz granoladan diyet süt ürünlerine kadar birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı bu liste, doğru beslenmek için yapmamanız gerekenlerin anahtarını veriyor. Bu sayede en doğru içeriklerle sağlıklı bir yaşam sürmeyi de kolaylaştırabilirsiniz. İşte diyetinizi mahveden o besinler…

KURUTULMUŞ MEYVELER İster kurutulmuş kayısı atıştırıyor olun, ister kuru üzümlerin tadını çıkarıyor olun, kilo vermeye çalışıyorsanız kuru meyve aslında bir sorun olabilir. Meyve suyu gibi, kurutulmuş meyvelerde de konsantre şekerler ve kaloriler bulunur. Taze meyveden daha fazla kuru meyve yemek de kolaydır, bu yüzden bu atıştırmanın tadını çıkarmak istiyorsanız porsiyonlar konusunda dikkat etmeniz önemlidir.

DİYET ASİTLİ İÇECEKLER Bazen şekerli, gazlı bir içecek canınız çekebilir ve diyet asit içecekler normal olanlara göre daha iyi bir alternatif gibi görünebilir. Ancak 2015 yılında yapılan bir araştırma, diyet asitli içeceklerin aslında yetişkinlerde artan göbek yağına yol açabileceğini buldu. Çalışma, "Bulgular, diyet soda içenlerin bel çevresindeki artışın, takip aralığı başına, kullanmayanlara göre neredeyse üç kat olduğunu gösteriyor" dedi.