Türk kahvesinin içine 1 çay kaşığı eklemek yetiyor! Vücuttaki depolanmış yağları adeta eritiyor...
Bölgesel yağlanma, yakılması en zor yağ türlerinin başında geliyor. Türk kahvesi, en inatçı yağların yakımını kolaylaştıran alternatiflerden biri. Fakat buradaki en önemli ayrıntı, kahveyi nasıl içtiğiniz. Uzmanlar, bir çay kaşığı tarçınla sabah aç karna içilen Türk kahvesinin yağ yakımını hızlandırdığını ve kısa sürede kilo verdirdiğini söylüyor. Tarçınlı Türk kahvesi içtiğinizde vücudunuzda meydana gelen değişiklikler şunlardır...
Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:12