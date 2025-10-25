Roza
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez ekmek yiyerek zayıflamanın formülünü verdi! "Ne kolesterol kalacak ne yağ..."
Doğru ekmek seçimiyle başlayan dengeli beslenme, kalpten beyne kadar tüm vücudu koruyor. Ekşi mayalı tam tahıllı ekmekler, düzenli süt ürünleri tüketimi ve Akdeniz tipi beslenme hem inflamasyonu azaltıyor hem de nörolojik hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor.
Giriş Tarihi: 25.10.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 09:28