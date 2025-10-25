Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez ekmek yiyerek zayıflamanın formülünü verdi! "Ne kolesterol kalacak ne yağ..."

Meta analizde süt ürünlerinin içinde bulunan kazein ve whey proteinleri nedeniyle kas kütlesinin gelişiminde fayda sağladığı ve bu iki protein çeşidinin vasküler iyileşmeyi de desteklediği gösterilmiştir. Süt, peynir, yoğurt, ayran, cacık, kefir gibi besinlerin B2, B12, D vitamininden zengin olması buna ek olarak kalsiyum, potasyum ve magnezyumunda arasında bulunması hem kemik mineralizasyonu hem nöromüsküler sağlığın korunması hem de kardiovasküler sağlık açısından esansiyel mikro besin ögelerini vücudumuza sağlamak açısından değerli bir besin grubudur.

Kalsiyum; kemik dokusu için majör minerallerden en önemlisidir. Kalp sağlığı için damar açıcı etkiye sahip. Kalsiyumun diyette biyoyararlılığı en yüksek besin grubu süt ve süt ürünleridir.



