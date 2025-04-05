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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: Bu karışım yağ yakımını patlatıyor! "Bir çeyrek çay kaşığı..."
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: Bu karışım yağ yakımını patlatıyor! "Bir çeyrek çay kaşığı..."
Kilo vermekte zorlanıyor musunuz? Hormon dengesi, beslenme alışkanlıkları ve mikro besin öğeleri yağ yakım sürecinizi nasıl etkiliyor? Elbette yumurta vazgeçilmezimiz. Ekşi maya ekmeğin altını çizmeye gerek var mı? Ev yapımı köfte, karabuğday salatası... Sizin için metabolizmanızı hızlandıran ve dirençli kiloları harekete geçiren bir beslenme rehberi hazırladım.
Giriş Tarihi: 05.04.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 09:49