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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: Bu karışım yağ yakımını patlatıyor! "Bir çeyrek çay kaşığı..."

Kilo vermekte zorlanıyor musunuz? Hormon dengesi, beslenme alışkanlıkları ve mikro besin öğeleri yağ yakım sürecinizi nasıl etkiliyor? Elbette yumurta vazgeçilmezimiz. Ekşi maya ekmeğin altını çizmeye gerek var mı? Ev yapımı köfte, karabuğday salatası... Sizin için metabolizmanızı hızlandıran ve dirençli kiloları harekete geçiren bir beslenme rehberi hazırladım.

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 05.04.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 09:49
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: Bu karışım yağ yakımını patlatıyor! Bir çeyrek çay kaşığı...

Kilo verimi her zaman çabucak olmamaktadır. Kilolu kişilerin bir kısmı hedeflerine hızlı ulaşabilirken bazıları daha fazla çaba göstermek durumda kalmaktadır. Ve bu durum kilolu kişilerin yüzde 70'inden fazlasını oluşturur. Kilo kaybının ya da yağ yakımının zorlaşmasını sağlayan bazı etmenler bulunur. Belli başlı yağ yakımını zorlaştıran karşımıza çıkan ana etmenler vardır. Yağ yakımını zorlayan sebepleri şöyle sıralayabiliriz.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: Bu karışım yağ yakımını patlatıyor! Bir çeyrek çay kaşığı...
  • Demir, B12 gibi birçok enerji üretimini destekleyen mikro besinlerde eksiklik
  • Hormonsal dengede değişimler
  • Bağışıklık sisteminde zafiyetler
  • Yaşlanma süreci
  • Kas gücünde oluşan azalma
  • Aktivitesiz yaşam
  • Endokrinolojik hastalıklar
  • Kronik hastalıklar
  • Yanlış diyetler
  • Aşırı enerji kısıtlanmış diyetler
  • Sık diyet uygulama
  • Sık kilo alıp verme

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: Bu karışım yağ yakımını patlatıyor! Bir çeyrek çay kaşığı...

BESLENME PLANI UYGULAYIN
Akdeniz diyeti ile zayıflamak en doğru yol olduğunu unutmamak gerekiyor. Taze sebzeler, taze meyveler ve kuru yemişler, baklagiller, baharatlar ve taze otlar, yoğurt, balık, zeytinyağı, yağsız beyaz etlerden zengin Akdeniz diyeti diyet lifleri, sağlıklı protein, omega 3 dahil sağlıklı yağ asitleri, oleik asit, vitamin, mineral, polifenoller deposudur. Akdeniz diyeti doğal besinlerden zengindir ve işlenmiş besinler de bulunmadığı için besinsel zenginlik açısından eşsizdir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: Bu karışım yağ yakımını patlatıyor! Bir çeyrek çay kaşığı...

Akdeniz diyeti ile zayıflayan kilolu kişilerin; kan şekeri düzelir, aşırı insülin üretimi azalır ve böylece glikoz insülin dengesi sağlanır. Aterojenik lipid profili düzelir. Endotel disfonksiyondan korur. En önemlisi sistemik inflamasyonu önler. Mikrobiyotada hem sağlıklı bakteri çeşitliliği artar hem de bağırsak geçirgenliği için risk olan bağırsak bariyeninin güçlenmesini sağlar. Akdeniz diyeti otofajiyi arttırarak yaşlanmayı yavaşlattığı düşünülmektedir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: Bu karışım yağ yakımını patlatıyor! Bir çeyrek çay kaşığı...

Zayıflarken taze sebze, taze meyve, baklagil veya kuruyemişler, rafine olmayan tahıllar hem kronik inflamasyonu düşürmek hem de otofajiyi arttırmak açısından esansiyeldir ve bu fizyolojik olumlu etkiler Akdeniz diyetinde doğal olarak mevcuttur. Uzun aralıklı oruç yapmadan Akdeniz diyeti ile sağlığa kavuşmak ve sağlığı korumak mümkündür. Eliminasyon Diyetleri ise zayıflamak için asla yapılmamalıdır.