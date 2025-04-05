Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifi verdi: Bu karışım yağ yakımını patlatıyor! "Bir çeyrek çay kaşığı..."

Zayıflarken taze sebze, taze meyve, baklagil veya kuruyemişler, rafine olmayan tahıllar hem kronik inflamasyonu düşürmek hem de otofajiyi arttırmak açısından esansiyeldir ve bu fizyolojik olumlu etkiler Akdeniz diyetinde doğal olarak mevcuttur. Uzun aralıklı oruç yapmadan Akdeniz diyeti ile sağlığa kavuşmak ve sağlığı korumak mümkündür. Eliminasyon Diyetleri ise zayıflamak için asla yapılmamalıdır.



