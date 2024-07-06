Roza Galeri Roza Diyet Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den cayır cayır yağ yakan kahvaltı tarifi! "Hızla kilo vermenin sırrı bu detayda..."

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den cayır cayır yağ yakan kahvaltı tarifi! "Hızla kilo vermenin sırrı bu detayda..."

Genelde sabahları ilk öğünümüzde yer alır yumurta... Faydalarını kabaca sayarsak; kalp krizinden korur, tok tutar, daha iyi kilo vermeyi sağlar, kas kütlesinin korunmasında en değerli yiyeceklerden biridir. Bu hafta yumurta içeren beslenmenin üzerinde duracağız.

Selahattin DÖNMEZ Selahattin DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 06.07.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 08:42
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den cayır cayır yağ yakan kahvaltı tarifi! Hızla kilo vermenin sırrı bu detayda...

9 adet esansiyel amino asidi tam içeren, 1 adedinde 6 g protein bulunan yumurta yüksek protein, omega 3 ve oleik asit, selenyum, çinko, fosfor, iyot, kolin, folik asit, A, D, E, K, pantotenik asit, B 12 vitaminleri, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlardan zengin doğal bir besindir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den cayır cayır yağ yakan kahvaltı tarifi! Hızla kilo vermenin sırrı bu detayda...

Yumurtanın en sağlıklı besin olduğundan kuşku duymadığımız kesin. Beyin, kalp, sinir sistemi ve gözün ilacı yumurta her gün 1 ya da 2 tane güzel pişirilmiş olduğunda iyi beslenmenin de temelidir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den cayır cayır yağ yakan kahvaltı tarifi! Hızla kilo vermenin sırrı bu detayda...

Bağışıklık sistemini güçlendirir, hücre hasarını korur, beyin ve sinir sistemi hücrelerini yeniler, görme fonksiyonunu geliştirir, kalp sağlığını korur, iskelet ve kas sistemini geliştirir, kanamayı önler.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den cayır cayır yağ yakan kahvaltı tarifi! Hızla kilo vermenin sırrı bu detayda...

Besleyici değerinden daha fazla yararlanmak için tam pişmiş yumurta yiyin. Çiğ veya az pişmiş yumurta salmonella enfeksiyonu için risk taşır. Haşlanmış yumurta en sağlıklı şeklidir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den cayır cayır yağ yakan kahvaltı tarifi! Hızla kilo vermenin sırrı bu detayda...

Yumurta kaynamaya başladıktan sonra 5-7 dakika orta ateşte kaynatılırsa ideal besleyici ve sindirimi en kolay halini yemiş olursunuz. 1 yumurta 65-70 kalori sağlar. Günde 1-2 adet yumurta yemekle ne kalp krizi geçirilir ne de kanda kolesterol artışı gerçekleşir.

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