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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den cayır cayır yağ yakan kahvaltı tarifi! "Hızla kilo vermenin sırrı bu detayda..."
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den cayır cayır yağ yakan kahvaltı tarifi! "Hızla kilo vermenin sırrı bu detayda..."
Genelde sabahları ilk öğünümüzde yer alır yumurta... Faydalarını kabaca sayarsak; kalp krizinden korur, tok tutar, daha iyi kilo vermeyi sağlar, kas kütlesinin korunmasında en değerli yiyeceklerden biridir. Bu hafta yumurta içeren beslenmenin üzerinde duracağız.
Giriş Tarihi: 06.07.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 08:42