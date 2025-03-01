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Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: "Oruçla vücudunuzu temizlemenin sırrı!"

Oruç tutmak, yeni bağışıklık hücrelerinin sentezlenmesinden tutun da vücudumuzda kansere neden olabilecek anormal hücrelerin temizlenmesini sağlar. Ancak bu olumlu etkilerin olabilmesi için sağlıklı ve doğal besinlerin seçimi ve doğru beslenmemiz şart. Ramazan öncesi kapsamlı olarak bunları gözden geçireceğiz.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 12:27
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Oruçla vücudunuzu temizlemenin sırrı!

Her ramazanda olduğu gibi şarküteri ürünleri, yağlı kırmızı etler, beyaz pirinç, un, şeker, tatlı yoğunluklu alıveriş yapmaktayız. Bol yağlı, kızartma yoğunluklu pişirme yöntemleri, hamur işleri ve hamur tatlılarının eksik olmadığı menüler planladığımız da bir gerçek. Sonuç; iftar sonrası hipoglisemi atakları ile uykuya meyil, oruç süresince mide ve bağırsak problemleri, gece geç atıştırmaya bağlı insülin direnci hatta yoğun iftar öğünleri sebebiyle de kilo alma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Oruçla vücudunuzu temizlemenin sırrı!

Bu nedenle ramazan dönemine özel alışveriş listesi hazırlamak, doğru pişirme yöntemlerine odaklanmak ve daha sağlıklı besinlerden oluşan doğal menüler planlayarak genel sağlığı korumak öncelikli olmalı. Çünkü öğün düzeninin değiştiği ve daha çok iftar sahur arası gece yemeğinin baskın olduğu bir beslenme doğru planlanmadığında reflüden gastrite, kabızlıktan ani tatlı krizlerine, tansiyon yükselmesinden aritmilere kadar birçok sağlık sorununun birden oluşmasına neden olabilmektedir.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Oruçla vücudunuzu temizlemenin sırrı!

Oruç tutmak genel olarak bağırsak hücrelerinden yeni bağışıklık hücrelerinin sentezlenmesinden tutun vücudumuzda kansere neden olabilecek anormal hücrelerinde öldürülerek vücudun iç temizliğinin olmasına olanak sağlayabilmektedir. Ancak bu olumlu etkilerin olabilmesi için muhakkak sağlıklı ve doğal besinlerin seçimi gerekmektedir. Sahur ile başlayan iftara kadar süren en az 13 saat kadar bir açlık periyoduna tekabül edecektir.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Oruçla vücudunuzu temizlemenin sırrı!

Bu gündüz açlığı olduğu için gece açlığından daha farklı fizyolojik değişikliklerin oluşmasına neden olacaktır. Bu nedenle doğal beslenme, sağlıklı proteinden zengin besinlere sık öğünlerde yer verme, bol su içimi, sağlıklı integral tahılları tercih etme, lif ve antioksidanlardan zengin baklagiller, kuruyemişleri yeme oruç açlığının yararlı etkilerinin de maksimum düzeyde olmasına destek olabilmektedir.


Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Oruçla vücudunuzu temizlemenin sırrı!

SAĞLIKLI PİŞİRME ÖNERİLERİ

Kesinlikle kızartmalardan uzak durun. Daha çok fırında sebze yapmaya zaman ayırın. Patates, patlıcan, kavak ve havucu zeytinyağı ve baharatlarla lezzetlendirerek fırında pişirin.