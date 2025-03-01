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Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: "Oruçla vücudunuzu temizlemenin sırrı!"
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: "Oruçla vücudunuzu temizlemenin sırrı!"
Oruç tutmak, yeni bağışıklık hücrelerinin sentezlenmesinden tutun da vücudumuzda kansere neden olabilecek anormal hücrelerin temizlenmesini sağlar. Ancak bu olumlu etkilerin olabilmesi için sağlıklı ve doğal besinlerin seçimi ve doğru beslenmemiz şart. Ramazan öncesi kapsamlı olarak bunları gözden geçireceğiz.
Giriş Tarihi: 01.03.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 12:27