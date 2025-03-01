Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: "Oruçla vücudunuzu temizlemenin sırrı!"

Bu nedenle ramazan dönemine özel alışveriş listesi hazırlamak, doğru pişirme yöntemlerine odaklanmak ve daha sağlıklı besinlerden oluşan doğal menüler planlayarak genel sağlığı korumak öncelikli olmalı. Çünkü öğün düzeninin değiştiği ve daha çok iftar sahur arası gece yemeğinin baskın olduğu bir beslenme doğru planlanmadığında reflüden gastrite, kabızlıktan ani tatlı krizlerine, tansiyon yükselmesinden aritmilere kadar birçok sağlık sorununun birden oluşmasına neden olabilmektedir.

