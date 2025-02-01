Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'den cayır cayır yağ yakan "ceviz" diyeti!

Vücudumuz aç veya tok olduğumuzu söyleyen -kilo alıp vermede rol oynayan- belirli hormonları sürekli olarak üretir. Ve beyinde bazı bölgeler iştahımızın kontrolünde etkindir. Yemeğin görüntüsü, kokusu ve sunumu dışında bazı besinler özellikle iştahın kontrol altına alınmasında da oldukça aktif görev üstlenir.