Roza Galeri Roza Diyet Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'den cayır cayır yağ yakan "ceviz" diyeti!

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'den cayır cayır yağ yakan "ceviz" diyeti!

Yeni araştırmalar, cevizin iştah kontrolü ve kilo kaybını hızlandırma konusunda oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan ceviz, beyindeki iştah merkezini aktive ederek açlık hormonu ghrelin seviyelerini düşürürken, doygunluk hormonu peptid YY'yi artırıyor. Düzenli ceviz tüketimi, metabolizmayı hızlandırmak ve kilo vermek isteyenler için mükemmel bir destek sağlıyor.

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 01.02.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:13
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den cayır cayır yağ yakan ceviz diyeti!

Vücudumuz aç veya tok olduğumuzu söyleyen -kilo alıp vermede rol oynayan- belirli hormonları sürekli olarak üretir. Ve beyinde bazı bölgeler iştahımızın kontrolünde etkindir. Yemeğin görüntüsü, kokusu ve sunumu dışında bazı besinler özellikle iştahın kontrol altına alınmasında da oldukça aktif görev üstlenir.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den cayır cayır yağ yakan ceviz diyeti!

Özellikle nörolojik tepkilerin kontrol altına alınmasını sağlayan ve iştah hormonlarının denetimde etkin olan omega 3 yağ asitleri yönünden zengin ceviz, zayıflama üzerinde maksimum etki sağlar. Cevizi düzenli yediğinizde açlığı artıran bir hormon olan ghrelin düşer ve doygunluğu artıran başka bir hormon olan peptid YY önemli miktarda artış gösterir.



Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den cayır cayır yağ yakan ceviz diyeti!

Daha özel nörobilim araştırmaları ceviz tüketiminden sonra MRI yani magnetik rezonans görüntülemede beyinde açlık ve iştah kontrolü üzerine ilişkili bölgeyi direk olarak aktive edebileceği keşfedilmiştir.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den cayır cayır yağ yakan ceviz diyeti!

Yapılan araştırmada 48 g ceviz içeren smoothie ile ceviz içermeyen smoothie tüketenler, beynin iştah bölgesi görüntüleme ile karşılaştırıldığında ceviz içeren diyetin beyinde iştah sinyallerini kesen bir olumlu değişim yapabildiğini göstermişlerdir.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den cayır cayır yağ yakan ceviz diyeti!

Cevizin tok tutma özelliği dışında metabolik etkileri sebebiyle metabolizma üzerine de olumlu etkileri mevcuttur. Diyet lifi, B grubu vitaminleri ve antioksidanları yüksek miktarda içermesi, enerji metabolizmasının da düzenli çalışmasını desteklemektedir. 1 avuç ceviz içi gün içinde ara öğünde yenilmesinin, metabolizmaya olumlu etki sağlayarak kilo kaybı hedefine ulaşmayı da kolaylaştırdığı klinik araştırmalarda ortaya çıkmıştır.

SON DAKİKA SON DAKİKA