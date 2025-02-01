Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'den cayır cayır yağ yakan "ceviz" diyeti!
Yeni araştırmalar, cevizin iştah kontrolü ve kilo kaybını hızlandırma konusunda oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan ceviz, beyindeki iştah merkezini aktive ederek açlık hormonu ghrelin seviyelerini düşürürken, doygunluk hormonu peptid YY'yi artırıyor. Düzenli ceviz tüketimi, metabolizmayı hızlandırmak ve kilo vermek isteyenler için mükemmel bir destek sağlıyor.
Giriş Tarihi: 01.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:13