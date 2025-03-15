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Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'den tüm gün susatmayan tarif! Sahurda bir kere için yeter...
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'den tüm gün susatmayan tarif! Sahurda bir kere için yeter...
Ramazan ayında uzun süreli açlık ve susuzluk, vücudun sıvı dengesini korumayı zorlaştırabilir. Bu nedenle, gün boyunca susuzluk hissini azaltmak ve vücudu desteklemek için iftar ve sahur arasında doğru içecekleri tercih etmek çok önemlidir. İşte oruç tutarken sağlıklı kalmanızı sağlayacak en iyi içecekler ve tüketim önerileri...
Giriş Tarihi: 15.03.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 09:07