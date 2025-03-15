Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den tüm gün susatmayan tarif! Sahurda bir kere için yeter...

Bu ay boyunca gün içinde terleme, nefes alıp verme ve idrar yoluyla sıvı kaybedilir. Bu nedenle iftar ve sahur arasında en az 2-2.5 litre su tüketmek hayati önem taşır. Ancak suyu bir anda fazla miktarda içmek mideyi gerebilir ve rahatsızlık hissine yol açabilir. Özellikle iftarda hızla büyük miktarda su içmek, mideyi doldurarak sindirim sistemini zorlayabilir. Bunun yerine, iftardan sahura kadar düzenli aralıklarla su içmek en sağlıklı yöntemdir. İftara 1-2 bardak su ile başlamak, mideyi rahatlatır ve sindirime yardımcı olur.