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Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'den tüm gün susatmayan tarif! Sahurda bir kere için yeter...

Ramazan ayında uzun süreli açlık ve susuzluk, vücudun sıvı dengesini korumayı zorlaştırabilir. Bu nedenle, gün boyunca susuzluk hissini azaltmak ve vücudu desteklemek için iftar ve sahur arasında doğru içecekleri tercih etmek çok önemlidir. İşte oruç tutarken sağlıklı kalmanızı sağlayacak en iyi içecekler ve tüketim önerileri...

Giriş Tarihi: 15.03.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 09:07
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den tüm gün susatmayan tarif! Sahurda bir kere için yeter...

Bu ay boyunca gün içinde terleme, nefes alıp verme ve idrar yoluyla sıvı kaybedilir. Bu nedenle iftar ve sahur arasında en az 2-2.5 litre su tüketmek hayati önem taşır. Ancak suyu bir anda fazla miktarda içmek mideyi gerebilir ve rahatsızlık hissine yol açabilir. Özellikle iftarda hızla büyük miktarda su içmek, mideyi doldurarak sindirim sistemini zorlayabilir. Bunun yerine, iftardan sahura kadar düzenli aralıklarla su içmek en sağlıklı yöntemdir. İftara 1-2 bardak su ile başlamak, mideyi rahatlatır ve sindirime yardımcı olur.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den tüm gün susatmayan tarif! Sahurda bir kere için yeter...

İftar sonrasında ve gece boyunca ortalama 8-10 bardak su tüketmek, vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koymasına yardımcı olur. Sahurda en az 2 bardak su içmek, gün içinde susuzluk hissini azaltabilir ve baş ağrısı, halsizlik gibi belirtilerin önüne geçebilir. Aşırı soğuk su mide kaslarını gerebilir, mide kramplarına yol açabilir ve sindirimi zorlaştırabilir. Bu yüzden oda sıcaklığında veya hafif ılık su tüketmek daha sağlıklı olacaktır.


Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den tüm gün susatmayan tarif! Sahurda bir kere için yeter...

AYRAN: ELEKTROLİT DENGESİNİ KORUR
Yoğurt bazlı bir içecek olan ayran, hem protein hem de probiyotik içeriği ile bağırsak sağlığını destekler. Aynı zamanda içerdiği sodyum ve potasyum ile vücudun elektrolit dengesini koruyarak gün boyu süren sıvı kaybını dengelemeye yardımcı olur. Sahurda tüketildiğinde, gün içinde susuzluk hissini azaltır.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den tüm gün susatmayan tarif! Sahurda bir kere için yeter...

DOĞAL MADEN SUYU: MİNERAL DEPOSU
Terleme ile kaybedilen mineralleri yerine koymanın en doğal yollarından biri maden suyudur. Kalsiyum, magnezyum ve potasyum bakımından zengin olan doğal maden suyu, özellikle iftardan sonra tüketildiğinde sindirimi rahatlatır ve mideyi ferahlatır. Ancak, tansiyon problemi olan bireyler sodyum oranı yüksek maden sularından kaçınmalı ve düşük sodyumlu seçenekleri tercih etmelidir.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den tüm gün susatmayan tarif! Sahurda bir kere için yeter...

BİTKİ ÇAYLARI: RAHATLATICI VE HAFİF
Özellikle sahurdan sonra tüketilebilecek en iyi içeceklerden biri bitki çaylarıdır. Papatya çayı, rezene çayı ve ıhlamur gibi bitki çayları sindirimi kolaylaştırırken, rahatlatıcı etkileri ile uykuya geçişi destekler. Yeşil çay ise antioksidan açısından zengin olup bağışıklığı güçlendirebilir, ancak içeriğindeki kafein nedeniyle aşırı tüketilmemelidir.