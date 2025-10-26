Roza Galeri Roza Diyet Yıllardır veremediği kilolarından 1 besinle kurtuldu! 13 kilo veren kadın sırrını açıkladı

Yıllardır veremediği kilolarından 1 besinle kurtuldu! 13 kilo veren kadın sırrını açıkladı

Kilo vermek denildiğinde çoğu kişinin aklına ilk olarak katı diyetler ve ağır spor programları geliyor. Ancak zayıflamanın sırrı aslında çok daha basit: vücudun ihtiyaç duyduğu doğal dengeyi kurmak. Yanlış diyetler, stres, düzensiz uyku ve hormon dalgalanmaları metabolizmayı yavaşlatırken, bu durum özellikle göbek ve bel çevresinde inatçı yağlanmaya yol açıyor. Üstelik kilo vermeye çalışan pek çok kişi farkında olmadan bu süreci daha da zorlaştırıyor. Peki kilo vermenin anahtarı nedir? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 26.10.2025 09:30
Kilo vermek sabır isteyen bir süreçtir ancak doğru yöntemlerle desteklendiğinde ve sürdürülebilir hale getirildiğinde kalıcı başarı kaçınılmazdır.

METABOLİZMA YAŞLA BİRLİKTE YAVAŞLAR

Katie Tufte'ye göre yaş ilerledikçe metabolizma hızı doğal olarak düşüyor ve bu durum yağ yakımını zorlaştırıyor, özellikle de karın ve bel çevresinde. Tufte, "Kortizol seviyelerindeki artışlar da vücudun yağ yakmak yerine depolamasına neden olabilir. Stres hormonunun yükselmesi özellikle orta bölgedeki yağlanmayı artırır" ifadelerini kullanıyor.

YANLIŞ DİYET UYGULUYOR OLABİLİRSİNİZ

Kilo vermek için yoğun çaba harcıyor olsanız bile sonuç alamıyorsanız sorun iradenizde değil, yönteminizde olabilir. Uzmanlara göre yanlış beslenme planları, metabolizmayı yavaşlatarak kilo kaybını durma noktasına getirebilir.

"Sorunun temel noktası şu: Aşırı kardiyo yapmak, yeterince protein almamak, hormonal dengesizlikler yaşamak, stres altında olmak ve yetersiz uyumak kortizol seviyelerini yükselterek vücudun dirençli yağları yakmasını zorlaştırır" diyor.

PEKİ BUNU NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?

Ancak bu durumu tersine çevirmek mümkün. "İyi haber şu ki, bunu tersine çevirmek tamamen sizin elinizde," diyor. "Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu doğru beslenme düzenini uyguladığınızda, dengeli egzersizlerle desteklediğinizde ve hormon dengenizi koruduğunuzda metabolizmayı yeniden hızlandırmak ve kalıcı kilo vermek mümkün."

UYKU DÜZENİNİ İLK SIRAYA KOYDU

Öncelikli adımın kaliteli uyku olduğunu vurguluyor. Geceleri mutlaka 7–9 saat arası uyku alınması gerektiğini belirterek, yeterli uykunun yağ yakımını artırdığını ve hormon dengesini desteklediğini söylüyor.

"Kaliteli uyku; vücudun yenilenmesi, hormon dengesinin korunması ve genel sağlığın sürdürülebilmesi için vazgeçilmezdir" diyor.

YAPTIĞI SPORU DEĞİŞTİRDİ

Sonra, egzersize yaklaşımını değiştirdiğini söylüyor.

"Yoğun kardiyoyu düşük etkili ağırlık antrenmanıyla değiştirdim" diyor.

"Bu, kas yapmama, metabolizmamı hızlandırmama ve vücudumdaki stresi azaltmama yardımcı oldu."

DAHA FAZLA YÜRÜDÜ

Ayrıca yeterli adım attığından emin oldu. "Yürümek benim yeni en iyi arkadaşım oldu" diyor. Günlük yürüyüşe çıkmak, özellikle hızlı bir tempoda, egzersiz açısından oyunun kurallarını değiştirebilir.

JAMA Internal Medicine'de yayınlanan bir çalışma , günde yaklaşık 30 dakika hızlı bir tempoda yürümenin, benzer sayıda adım atıp daha yavaş bir tempoda yürümeye kıyasla kalp hastalığı, kanser, bunama ve ölüm riskini azalttığını buldu.

PROTEİN ALIMINI ARTIRDI

Ayrıca yüksek proteinli bir diyete odaklanmaya odaklandı. "Protein kas onarımı, yağ kaybı ve tokluk için çok önemlidir." diyor.

Klinik çalışmalara göre, önerilen diyet ödeneğinden daha fazla protein tüketmek sadece vücut ağırlığını (BW) azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda hem düşük kalorili hem de standart kalorili diyetlerde yağ kütlesini azaltırken yağsız kütleyi koruyarak vücut kompozisyonunu da iyileştiriyor.