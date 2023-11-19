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Yuttuğunuz anda iştahı bıçak gibi kesiyor! İncecik belin sırrı bu besinde! Diyet yapanların mucizesi

Kilo vermek isteyenlerin en zorlandığı konulardan biri iştah kontrolüdür. Gün içinde ortaya çıkan açlık krizlerine tatlı krizleri de eşlik eder. Uzmanlar, diyet sürecinde beslenme rutinine eklenecek bazı besinlerin iştah kontrolünü sağladığını, kalori bakımından düşük olması nedeniyle günlük alınan kalori miktarını dengelediğini ve zayıflama sürecini kolaylaştırdığını belirtiyor. Peki, hangi besinler iştahı adeta bıçak gibi kesiyor? İşte tükettiğiniz andan itibaren zayıflama sürecinizi kolaylaştıracak besinler....