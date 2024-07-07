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3 dakikada 10 yaş görünmenizi sağlayacak yöntem! Doğal bir botoks etkisi yaratıyor…

Yaşın etkisi ya da güneş ışınlarından doğru yöntemlerle korunamadığımızdan cildimizde kırışıklıklar ya da sarkmalar meydana gelebilir. Ancak düzenli egzersizler yardımıyla oluşan kırışıklık ve sarkmaları iyileştirebilir ve yeni oluşumları engelleyebiliriz.Yüz yogası eğitmeni olan Parmita Katkar, uygulamaya başladığınız andan itibaren çok daha genç görünmenizi sağlayacak basit göz çevresi egzersizini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Giriş Tarihi: 07.07.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 12:19
3 dakikada 10 yaş görünmenizi sağlayacak yöntem! Doğal bir botoks etkisi yaratıyor…

Parmita Katkar, sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu 10 yaş daha genç görünme egzersizi birçok yorum aldı. Yalnızca parmaklarınızı kullanarak yapabileceğiniz bu kolay egzersiz sayesinde yorulmadan kırışıklıklardan ve sarkmalardan kurtulabilecek ve aynı zamanda da botoks gibi doğal olmayan yöntemlere başvurmanıza gerek kalmayacaksınız.

3 dakikada 10 yaş görünmenizi sağlayacak yöntem! Doğal bir botoks etkisi yaratıyor…

10 YAŞ DAHA GENÇ GÖSTEREN YÜZ YOGASI

Parmaklarınızı gözün iç köşelerine hafif bir şekilde bastırın.

3 dakikada 10 yaş görünmenizi sağlayacak yöntem! Doğal bir botoks etkisi yaratıyor…

Yaklaşık olarak beş saniye boyunca parmaklarınız yardımıyla bastırmış olduğunuz bölgeyi ileri geri sallayın.

3 dakikada 10 yaş görünmenizi sağlayacak yöntem! Doğal bir botoks etkisi yaratıyor…

Sonrasında ise parmaklarınızı burnunuzun orta iki yan kenarına bastırın ve hafif baskı uygulayarak beş saniye boyunca yukarı aşağı sallayın.

3 dakikada 10 yaş görünmenizi sağlayacak yöntem! Doğal bir botoks etkisi yaratıyor…

Baskı yaptığının bölgeden kulaklarınıza doğru gidin ve elmacık kemiğinin tam üzerinde yine parmaklarınızla hafif baskı yaparak bölgeyi sallayın.

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