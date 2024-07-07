3 dakikada 10 yaş görünmenizi sağlayacak yöntem! Doğal bir botoks etkisi yaratıyor…

Yaşın etkisi ya da güneş ışınlarından doğru yöntemlerle korunamadığımızdan cildimizde kırışıklıklar ya da sarkmalar meydana gelebilir. Ancak düzenli egzersizler yardımıyla oluşan kırışıklık ve sarkmaları iyileştirebilir ve yeni oluşumları engelleyebiliriz.Yüz yogası eğitmeni olan Parmita Katkar, uygulamaya başladığınız andan itibaren çok daha genç görünmenizi sağlayacak basit göz çevresi egzersizini sosyal medya üzerinden paylaştı.