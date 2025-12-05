Roza Galeri Roza Güzellik 30 yaşında ama 20 yaşından daha genç gözüküyor! Fenomen isim gençlik iksirini açıkladı: “En etkili adım…”

30 yaşında ama 20 yaşından daha genç gözüküyor! Fenomen isim gençlik iksirini açıkladı: “En etkili adım…”

Amerikalı içerik üreticisi Jordyn Woodruff, 20 yaşındaki haline kıyasla 30'unda çok daha genç göstermesi ile son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Woodruff'a göre yıllar adeta tersine akıyor ve cildi giderek gençleşmeye devam ediyor! Yaş aldıkça daha da gençleşen kadın, cilt bakım sırları ile adeta tarih yazdı! İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 05.12.2025 12:10
Çocukluğundan bu yana sosyal medya içerikleri üreten genç kadın artık 30 yaşında, ancak Instagram hesabından yaptığı paylaşımı görenler onun 30 yaşında olduğuna inanmakta zorluk çekiyor.

Videoyu izleyenlerin çoğu ilk görüntünün 20 yaşındaki Jordyn Woodruff'a ait olduğuna inanmakta zorlandı.

Woodruff, uzun bob saç kesim modeli, koyu göz makyajı ve doğal olmayan kaşları nedeniyle o yıllarda olduğundan daha yaşlı göründüğünü belirtiyor.

Yaş aldıkça yüzündeki ifadenin tamamen değişmiş olduğu görülen Woodruff, şimdilerde daha dolgun ancak doğal duran kaşlara, hafif yapılmış makyaja ve canlı bir cilde sahip.

Göz çevresindeki ifadede gençlik enerjisi taşıyan fenomenin gençleşme sırrı ise aslında tek bir şeye bağlı olmaması ile dikkat çekiyor.

Kendisine yöneltilen binlerce sorunun ardından tüm detayları açık şekilde anlatan fenomen isim, herkesin merak ettiği o soruya cevap vererek şu anda yüzünde herhangi bir işlem olmadığını belirtti.

Peki, yüzünde hiçbir işlem olmadan 30'larında nasıl 20 yaşından daha genç gözüküyor? Jordyn Woodruff, hayatının dönüm noktalarından birinin kaşları olduğunu vurguladı.

Gençlik yıllarında ince ve aşağı doğru inen kaşlar yüzünü olduğundan daha asık gösterdiğini belirten Woodruff, kaşlarını yüz şekline uygun hale getirmesiyle adeta genç göstermeye adım adım ilerlediğini bahsetti.

DAHA ÖNCE YAPTIRDIĞI DOLGULARI ERİTMİŞ

Yüz dolgusu konusunda şaşırtıcı bir itirafta bulunan fenomen isim, aslında bir dönem çeşitli dolgu işlemlerine başvurduğunu ancak sonuçtan hiç memnun kalmadığı için erittirdiğini itiraf etti.

Yaptırdığı dolgular kendisini daha genç göstermekten ziyade doğallığını bozarak onu daha da yaşlandırdığını bu nedenle güzellik anlayışının artık daha sadece ve minimallikten yana olduğunu dile getirdi.

CİLT BAKIMINA ÖNEM VERİYOR!

Cilt bakımına verdiği önemin de onun bu dönüşümünün temel parçalarından biri olduğunu söyleyen Woodruff, SPF kullanmadan dışarıya adım atmadığını vurguladı.

Cilt bakımı rutininde ise retionoid içerikli ürünleri eksik tutmuyor ve peeling uygulamalarını düzenli olarak yapıyor.