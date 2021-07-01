47 yaşındaki Victoria Beckham güzellik sırrı ile şoke etti! İşte ünlü yıldızların birbirinden ilginç güzellik sırları...

Kırmızı halı için günler öncesinden bakımına özen gösteren, her zaman makyajlı gördüğümüz ünlülerin cilt bakım sırları şaşırtıyor. Hollwood'un en dikkat çeken isimleri pürüzsüz bir cilt için hangi yöntemlere başvuruyor? Victoria Beckham'da cilt bakımına özellikle özen gösteren ünlüler arasında yer alıyor.
47 yaşındaki Victoria Beckham cilt bakım sırları ile hayranlarını şaşırttı. Bazıları oldukça ilginç olan güzellik ritüelleri ile dikkat çeken ünlüleri sizin için derledik... İşte Victoria Beckham ve diğer ünlülerin güzellik sırları...
ROMEE STRIJD
25 yaşındaki Hollandalı model Romee Strijd her zaman parıldayan hacimli saçlarının sırrını egzotik meyve avokadoya borçlu olduğunu söyledi: "Her gün avokado tüketiyorum. İçindeki iyi yağlar cildimi ve saçlarımı besliyor" diyen Strijd'in bir sırrı daha var. Strijd saçlarının yıpranmaması için hiçbir zaman ıslak bırakmadığını ve hemen kuruttuğunu söylüyor.
JENNİFER LAWRENCE
Peelingin gücüne inanan ünlü oyuncu haftada iki kez mutlaka cildini ölü hücrelerden arındırıyor. Hafif dokulu bir peeling ürününü bakım rutinine ekleyen güzel yıldızın pürüzsüz ve genç teni bu adımın ne kadar önemli olduğunun kanıtı!