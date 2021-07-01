47 yaşındaki Victoria Beckham güzellik sırrı ile şoke etti! İşte ünlü yıldızların birbirinden ilginç güzellik sırları...

Kırmızı halı için günler öncesinden bakımına özen gösteren, her zaman makyajlı gördüğümüz ünlülerin cilt bakım sırları şaşırtıyor. Hollwood'un en dikkat çeken isimleri pürüzsüz bir cilt için hangi yöntemlere başvuruyor? Victoria Beckham'da cilt bakımına özellikle özen gösteren ünlüler arasında yer alıyor.

ROMEE STRIJD 25 yaşındaki Hollandalı model Romee Strijd her zaman parıldayan hacimli saçlarının sırrını egzotik meyve avokadoya borçlu olduğunu söyledi: "Her gün avokado tüketiyorum. İçindeki iyi yağlar cildimi ve saçlarımı besliyor" diyen Strijd'in bir sırrı daha var. Strijd saçlarının yıpranmaması için hiçbir zaman ıslak bırakmadığını ve hemen kuruttuğunu söylüyor.