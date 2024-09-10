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50 yaşında ama 25’inde gösteriyor! İşte Victoria Beckham’ın gençlik sırrı…

Parlak ve pürüzsüz bir cilt herkesin hayalidir. Özellikle 50'li yaşlardayken 20'lerinde görünmeyi herkes ister. Peki, bu nasıl mümkün olabilir? Karşımızda ise bu durumun mümkün olabileceğini gösteren bir örnek olan Victoria Beckham var. 50 yaşında olan ancak, genç görünen ünlü ismin meğer sırrı yediği bir besinde saklıymış. Victoria Beckham'ın neler yiyerek böyle bir cilde sahip olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:05
50 yaşında ama 25’inde gösteriyor! İşte Victoria Beckham’ın gençlik sırrı…

17 Nisan 1974 doğumlu 50 yaşındaki Victoria Beckham, yapmış olduğu bir röportajında cildinin parlaklığının yedikleri ile ilgili olduğunu ifade etti. Sizi bu konu ile ilgili daha fazla meraklandırmadan yazımıza geçelim.

50 yaşında ama 25’inde gösteriyor! İşte Victoria Beckham’ın gençlik sırrı…

Not: Herhangi bir sağlık probleminiz varsa Beckham'ın cildi için tercih ettiği beslenme düzenini uygulamadan önce bir uzmana danışmanız önerilir.

50 yaşında ama 25’inde gösteriyor! İşte Victoria Beckham’ın gençlik sırrı…

HER GÜN BU BESİNİ TÜKETEREK PARLAK BİR CİLDE SAHİP OLDU

Victoria Beckham, günde 3-4 adet avokado tükettiğini ifade etti.

50 yaşında ama 25’inde gösteriyor! İşte Victoria Beckham’ın gençlik sırrı…

Kahvaltı öğününde genellikle avokadoyu ekmeğin üzerine ezerek ya da smoothie'ye ekleyerek tükettiğini anlattı.

50 yaşında ama 25’inde gösteriyor! İşte Victoria Beckham’ın gençlik sırrı…

AVOKADO CİLDİN YENİLENMESİ İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİDİR

Avokado, cilt yenilemesi için önemli bir besindir. İçerisinde doğal yağ asitleri bulunur ve bu yağ asitleri, cildin pürüzsüzlüğünü ve genç görünümün korumasına yardımcı olur.

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