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Adeta takma kirpik etkisi yaratıyor! Rimeli böyle sürerseniz…

Makyaj yapmak birçok kadının hoşuna gider ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlar. Makyajın vurucu noktalarından biri ise, şüphesiz rimeldir. Rimel sürmek, bakışlarınızı daha belirgin yapar ve daha hoş görünmesini sağlar. Ancak, rimel düzgün bir şekilde sürülmediğinde, kirpikleriniz birbirine yapışabilir ve topaklanma meydana gelebilir. Sizler de kıvrık kirpikler ve belirgin bakışlarınız olsun mu istiyorsunuz? İşte elde etmenin yolları…

Giriş Tarihi: 19.09.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:48
Adeta takma kirpik etkisi yaratıyor! Rimeli böyle sürerseniz…

Rimeli doğru yöntemlerle sürdüğünüzde makyajınızın vurucu noktasını tamamlayıp bakışlarınızı daha belirgin bir hale getirebilirsiniz. Peki, nasıl?

Adeta takma kirpik etkisi yaratıyor! Rimeli böyle sürerseniz…

YARISINDAN UÇLARA DOĞRU

Maskaranızı uygularken ilk olarak yarısından uçlara doğru uygulamanız önerilir. Geri kalan bölgelere maskara uygulamadan öncesinde, uygulamış olduğunuz bölgelerin kurumasını bekleyin.

Adeta takma kirpik etkisi yaratıyor! Rimeli böyle sürerseniz…

Eğer bu şekilde beklemeyip rimeli kirpiklerinizin köklerine direkt uygularsanız, kirpiklerinizin köküne çok fazla maskara uygularsanız kirpikler ağırlaşır ve uç kısımların kıvrık olmasını engellersiniz.

Adeta takma kirpik etkisi yaratıyor! Rimeli böyle sürerseniz…

FIRÇAYI BU ŞEKİLDE TUTUN

Kirpiklerin köşelerine yani kirpiklerin daha küçük olduğu bölgelere rimel sürmenin en önemli kuralı ise, fırçayı 45 derecelik bir açı ile tutmaktır.

Adeta takma kirpik etkisi yaratıyor! Rimeli böyle sürerseniz…

Bu şekilde tutup rimeli sürdüğünüzde oradaki kirpiklerinizin de kıvrık ve belirgin olmasını sağlayabilirsiniz.

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