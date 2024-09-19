Adeta takma kirpik etkisi yaratıyor! Rimeli böyle sürerseniz…

Makyaj yapmak birçok kadının hoşuna gider ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlar. Makyajın vurucu noktalarından biri ise, şüphesiz rimeldir. Rimel sürmek, bakışlarınızı daha belirgin yapar ve daha hoş görünmesini sağlar. Ancak, rimel düzgün bir şekilde sürülmediğinde, kirpikleriniz birbirine yapışabilir ve topaklanma meydana gelebilir. Sizler de kıvrık kirpikler ve belirgin bakışlarınız olsun mu istiyorsunuz? İşte elde etmenin yolları…