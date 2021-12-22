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Angelina Jolie'nin dünden bugüne kırmızı halı şıklığı!

11 yaşında modellik hayatına adım atan Angelina Jolie, güzelliği ile yıllardır dillerden düşmüyor. ayırsever çalışmalarıyla da tanınan Jolie, pek çok kez dünyanın en çekici insanları listelerinde yer alıyor. Brad Pitt ile evliliğinden 3 biyolojik, 3 evlatlık çocuğu bulunan Angelina Jolie kırmızı halıdaki şıklığıyla biliniyor. İşte dünden bugüne Angelina Jolie'nin kırmızı halı stilleri...

Giriş Tarihi: 22.12.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 10:38
Angelina Jolie’nin dünden bugüne kırmızı halı şıklığı!

1975 Kaliforniya doğumlu Angelina Jolie Hollywood'un önde gelen sinema yıldızlarından olarak biliniyor.

Angelina Jolie’nin dünden bugüne kırmızı halı şıklığı!

Oyunculuğu kadar Brad Pitt ile evliliklerinden de ün sahibi olan Angelina Jolie aynı zamanda 6 çocuk annesi.

Angelina Jolie’nin dünden bugüne kırmızı halı şıklığı!

Oyunculuğu ve özel hayatı ile beraber stili ile de çok konuşulan Jolie sadelikten yana, siyah Jolie'nin vazgeçilmez rengi.

Angelina Jolie’nin dünden bugüne kırmızı halı şıklığı!

Verdiği bir röportajda," Çocuklarıma her zaman zihinlerini doğru şekilde geliştirmelerini öğütlüyorum, her zaman güzel bir elbise giyebilirsin ama her zaman güzel bir zihne sahip olamazsın. Zekanın, sağduyunun ve empatinin yerini hiçbir şey alamaz," diye belirtiyor.

Angelina Jolie’nin dünden bugüne kırmızı halı şıklığı!

Jolie'nin bir diğer önerisi de cilt bakımı yapmak için belli bir yaşa gelmeyi beklememek. 13 yaşında bile olsanız, güneş kremine, cilt tipinize uygun bir nemlendiriciye ihtiyacınız var.

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