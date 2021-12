Angelina Jolie’nin dünden bugüne kırmızı halı şıklığı!

Verdiği bir röportajda," Çocuklarıma her zaman zihinlerini doğru şekilde geliştirmelerini öğütlüyorum, her zaman güzel bir elbise giyebilirsin ama her zaman güzel bir zihne sahip olamazsın. Zekanın, sağduyunun ve empatinin yerini hiçbir şey alamaz," diye belirtiyor.