Roza Galeri Roza Güzellik Bebek gibi pürüzsüz cildin formülü bu sebzede saklı! İlk uygulamada cilt tonunu eşitliyor…

Bebek gibi pürüzsüz cildin formülü bu sebzede saklı! İlk uygulamada cilt tonunu eşitliyor…

Güzellik dünyası cilt bakımında gözünü kimyasal ürünlerden çekerek evde hazırlanabilen, basit ve etkili olan doğal cilt maskelerine çeviriyor. Yeniden popülerlik kazanan bu maskeler, özellikle mutfakta bulunan malzemeler ile hızlıca hazırlanabiliyor. Hem doğal hem de cilt üzerinde oldukça faydalı olan bu maskeler, kısa sürede cildi ölü derilerden arındırarak pürüzsüzlük ve canlılık sağlıyor. Peki bu maskeleri hangi malzemeler ile yapabilirsiniz? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.12.2025 15:02 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 08:32
Bebek gibi pürüzsüz cildin formülü bu sebzede saklı! İlk uygulamada cilt tonunu eşitliyor…

Son dönemde sosyal medya kullanıcıları arasında giderek popülerleşen bu formülün, cilde daha aydınlık, pürüzsüz ve canlı bir görünüm kazandırdığı söyleniyor.

NOT: Olası bir alerjen veya yan etki riskine karşı öncelikli olarak doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

Bebek gibi pürüzsüz cildin formülü bu sebzede saklı! İlk uygulamada cilt tonunu eşitliyor…

Tarifin temelinde yer alan havuç, içerdiği beta karoten ve A vitamini sayesinde cilt bakımında uzun yıllardır kullanılan doğal besinler arasında yer alıyor.

Bebek gibi pürüzsüz cildin formülü bu sebzede saklı! İlk uygulamada cilt tonunu eşitliyor…

Cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olan bu malzemelerin cilde sağlıklı bir canlılık kazandırmaya yardımcı olduğu da ifade ediliyor.

Bebek gibi pürüzsüz cildin formülü bu sebzede saklı! İlk uygulamada cilt tonunu eşitliyor…

HANGİ MALZEMELERLE NASIL HAZIRLANIR?

Evde yapacağınız doğal maskeyi hazırlamak için orta boy bir havuç, yarım çay bardağı suyun içerisine atılarak blenderdan geçirin.

Bebek gibi pürüzsüz cildin formülü bu sebzede saklı! İlk uygulamada cilt tonunu eşitliyor…

Elde ettiğiniz karışımı süzerek tavaya alın ve içerisine iki tatlı kaşığı mısır nişastası ekleyin.

Bebek gibi pürüzsüz cildin formülü bu sebzede saklı! İlk uygulamada cilt tonunu eşitliyor…

Karışımı kısık ateşte 3-4 dakika boyunca sürekli olarak karıştırarak pişirin.

Bebek gibi pürüzsüz cildin formülü bu sebzede saklı! İlk uygulamada cilt tonunu eşitliyor…

Kıvam aldıktan sonra karışımı ocaktan alın ve içerisinde bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyin.

Bebek gibi pürüzsüz cildin formülü bu sebzede saklı! İlk uygulamada cilt tonunu eşitliyor…

Karışımın soğumasını bekledikten sonra ise bir tatlı kaşığı aloe vera jeli ilave ederek maskeyi uygulamaya hazır hale getirin.

Bebek gibi pürüzsüz cildin formülü bu sebzede saklı! İlk uygulamada cilt tonunu eşitliyor…

Hazırladığınız bu doğal maskeyi, temiz cildinize ince bir tabaka halinde sürerek 15-20 dakika boyunca bekletin ve ardından ılık suyla durulayın.

Bebek gibi pürüzsüz cildin formülü bu sebzede saklı! İlk uygulamada cilt tonunu eşitliyor…

Düzenli kullanımda cildin daha yumuşak, parlak ve dengeli bir görünüme kavuşmasını sağlayan bu maskeyi haftada 1 olacak şekilde cildinize uygulayabilirsiniz.

Bebek gibi pürüzsüz cildin formülü bu sebzede saklı! İlk uygulamada cilt tonunu eşitliyor…

Uzmanlar, her ne kadar doğal içerikler kullanılsa da bu tür maskelerin herkes için aynı sonucu vermeyebileceğini vurguluyor.