Bebek gibi pürüzsüz cildin formülü bu sebzede saklı! İlk uygulamada cilt tonunu eşitliyor…
Güzellik dünyası cilt bakımında gözünü kimyasal ürünlerden çekerek evde hazırlanabilen, basit ve etkili olan doğal cilt maskelerine çeviriyor. Yeniden popülerlik kazanan bu maskeler, özellikle mutfakta bulunan malzemeler ile hızlıca hazırlanabiliyor. Hem doğal hem de cilt üzerinde oldukça faydalı olan bu maskeler, kısa sürede cildi ölü derilerden arındırarak pürüzsüzlük ve canlılık sağlıyor. Peki bu maskeleri hangi malzemeler ile yapabilirsiniz? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 21.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 08:32