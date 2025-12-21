Bebek gibi pürüzsüz cildin formülü bu sebzede saklı! İlk uygulamada cilt tonunu eşitliyor…

Son dönemde sosyal medya kullanıcıları arasında giderek popülerleşen bu formülün, cilde daha aydınlık, pürüzsüz ve canlı bir görünüm kazandırdığı söyleniyor.

NOT: Olası bir alerjen veya yan etki riskine karşı öncelikli olarak doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.