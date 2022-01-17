Bir türlü uzamayan saçlar mı? Bu besinler sizi Rapunzel'e dönüştürüyor

Uzun ve sağlıklı saçların, birçok bakım sürecinin ardından uzun bir sabır dönemi gerektirdiği düşünülüyor. Fakat bu süreci hızlandırmanın birkaç farklı yöntemi bulunuyor. Örneğin; sıklıkla yapılan maskeler, banyo rutinlerinde kullanılan kremler gibi farklı işlemlerin yanı sıra aynı zamanda beslenmeye de özen göstermek oldukça önemli. Vücudun diğer parçaları gibi, saçların da beslenmesi gerekiyor. Bu nedenle beslenme sisteminiz, saçlarınızın uzaması konusunda en büyük etkenlerden biri.

Saçlar, bir ayda yaklaşık 1,25 cm, yılda ise 15 cm kadar uzar. Fakat bu oran, kişinin yaşına, sağlık durumuna, genetiğine ve beslenmesine göre değişiklik gösterir. Her ne kadar yaş ve genetik gibi biyolojik etkenleri değiştiremeseniz de beslenmenizi değiştirerek uzama hızını ve canlılığında olumlu değişiklikler yaşayabilirsiniz. İşte saçlarınızı çok daha hızlı uzatacak o besinler…

YUMURTA Yumurta, saç büyümesini hızlandıracak olan iki önemli besinin en zengin kaynaklarından biri. Protein ve biyotin olarak bilinen bu kaynaklar, doğadaki en zengin oranları ile yumurtada bulunuyor. Yeterli protein tüketimi, saç köklerinin büyük bir çoğunlukla proteinden oluşması nedeniyle önemlidir. Yapılan çalışmalar, protein eksikliğinin yoğun saç dökülmesini tetiklediği de ispatlamıştır.

Biyotin ise keratin adı verilen bir saç proteinin üretimi için oldukça önemlidir. Yapılan araştımalar, biyotin alımının saç uzamasını desteklediğini keşfetmiştir. Yumurta aynı zamanda en iyi çinko ve selenyum kaynaklarından biridir. Saç için oldukça önemli olan tüm bu bileşikleri bir arada bulundurması, yumurtayı en iyi yiyeceklerden biri haline getiriyor.

KIRMIZI MEYVE Çilek, ahududu veya böğürtlen gibi kırmızı meyveler, birçok yararlı vitamin ve mineral yönünden oldukça zengindir. Güçlü bir antioksidan özelliği barındıran C vitamini ise bu meyvelerde yoğun miktarlarda bulunur. Antioksidanlar, saç köklerini serbest radikal adı verilen zararlı moleküllere karşı korurken saç dökülmesi ve yıpranması da önler.