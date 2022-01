Bir türlü uzamayan saçlar mı? Bu besinler sizi Rapunzel’e dönüştürüyor

Saçlar, bir ayda yaklaşık 1,25 cm, yılda ise 15 cm kadar uzar. Fakat bu oran, kişinin yaşına, sağlık durumuna, genetiğine ve beslenmesine göre değişiklik gösterir. Her ne kadar yaş ve genetik gibi biyolojik etkenleri değiştiremeseniz de beslenmenizi değiştirerek uzama hızını ve canlılığında olumlu değişiklikler yaşayabilirsiniz. İşte saçlarınızı çok daha hızlı uzatacak o besinler…

Çilek, ahududu veya böğürtlen gibi kırmızı meyveler, birçok yararlı vitamin ve mineral yönünden oldukça zengindir. Güçlü bir antioksidan özelliği barındıran C vitamini ise bu meyvelerde yoğun miktarlarda bulunur. Antioksidanlar, saç köklerini serbest radikal adı verilen zararlı moleküllere karşı korurken saç dökülmesi ve yıpranması da önler.

Örneğin; 1 su bardağı çilek, günlük C vitamini ihtiyacının %141'ini karşılayarak oldukça büyük bir etki gösterir. Üstelik saç kırılmasını önlemek ve saçları güçlendirmeye yardımcı olmak için kolajen üretiminde C vitamini kullanılır. Bir diğer önemli ayrıntı ise; beslenme sırasında alınan demirin emilimini kolaylaştırmak için C vitaminine ihtiyaç vardır. Demir eksikliği ise "kansızlığa" bağlı olarak saç dökülmelerine neden olabilir.