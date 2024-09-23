Bir yudumu 10 yıl yaşlandırıyor! Bu besinleri tüketmek erken yaşlanmaya neden oluyor…

Daha genç görünmek ve kırışıksız bir hayat sürmek herkesin hayalidir. Cilt bakımlarına her ne kadar dikkat edilse de kırışıklıkların önüne geçebilmek için en önemli etkenler aslında beslenme ve uyku düzenidir.Harvard' da yapılan bir araştırmaya göre, özellikle meyve ve sebze tüketiminin sağlık üzerinde önemli etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, her gün düzenli olarak meyve ve sebze tüketimi sonucunda hem daha uzun yaşayabilir hem de kırışıklık gibi yaşlanma belirtilerinin önüne geçebilirsiniz. Ancak, erken yaşlanma belirtilerini önlemek yalnızca beslenme düzeni ile sınırlı değildir.