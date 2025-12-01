Roza Galeri Roza Güzellik Bu sezonun allıkları hep trend! “Glazed Blush” tekniği ile parlak cildin kilidini açın…

Bu sezonun allıkları hep trend! “Glazed Blush” tekniği ile parlak cildin kilidini açın…

Her sezon farklı bi trendin içerisinde kendini bulan allıklar, yüz hatlarını belirginleştirmenin en zarif yollarından biridir. Özellikle son dönemde 'clean girl' akımının yükselişiyle beraber makyaj rutinlerinde öne çıkan cam gibi parlak bir cilt görünümü, bu defa allıklarla vurgulanıyor. İşte tam da bu noktada yanaklara canlılık kazandıran 'Glazed Blush' tekniği öne çıkıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 01.12.2025 11:19
Son dönemde sosyal medyadaki kullanıcıların favorisi olan 'Glazed Blush' allık tekniği, yanaklarda hafif bir parlaklık ve ışıltılı bir görünüm elde etme tekniği olarak kendini belli ediyo.

Bu teknik, allığın cilt ile tamamen bütünleşmesini sağlayarak ıslak bitişli bir görünüm sunar. Yüz hatlarını yumuşak bir şekilde vurgularken cildin kendi nemini yanaklara yansıtır. Ayrıca sıcak bir renk paleti kullanılarak gün boyu canlı kalan bir ifade yakalanmasına yardımcı olur.


NASIL UYGULANIR?

Glazed Blush tekniğinin asıl püf noktası, ürünleri doğru adımlarla birleştirmekten geçiyor. Bu teknik, yumuşak bir fırça darbesiyle elmacık kemiklerinin yüksek noktalarını öne çıkararak cildi daha dolgun ve sağlıklı göstermeyi amaçlıyor.

Ciltteki renk geçişlerini doğal bırakarak ve katmanlı bir görünüm oluşturarak uzun süre kalıcı bir "parlaklık" elde etmeniz kolaylaşır.

CİLDİNİZİ MAKYAJA HAZIR HALE GETİRİN

Makyajın etkisini gün boyu kalıcı tutmanın ilk adımı cildi makyaja hazır hale getirmektir.

Nemlendirilmiş ve pürüzsüz bir görünüm kazanmış bir cilt, kullanılan tekniğin kalıcılığının artmasını sağlar.

Ardından uygulayacağınız ışıltılı bir baz, makyajınızda doğal bir bitiş yakalamanıza destek olur.

KREM ALLIKLAR İLE CİLT DOKUSUNU KORUYUN

Likit veya toz formüllere kıyasla daha yumuşak bir yapı sunan krem allıklar cilt ile bütünleşerek yapay bir görünüm oluşmasını engeller.

Bu sayede yüz hatlarınız ortaya çıkar ve ifadeniz de yumuşamış olur.

Yapacağınız küçük dokunuşlarla ekleyeceğiniz krem aydınlatıcılar, allığın etkisini güçlendirirken yanakların da canlılık kazanmasını sağlar.

Seyrek kıllı bir fırça ya da parmak uçlarıyla yapılan uygulama ürünün kontrollü bir şekilde dağılmasını sağlar ve "kalıp" gibi durmasını önler.

SABİTLEYEREK PARLAKLIĞI KALICI HALE GETİRİN

Krem allığın doğal görünümünü bozmadan, üzerine hafifçe toz allık uygulayarak makyajınızın kalıcılığını artırabilirsiniz.

İnce yapılı transparan pudralar tercih ederek yapılan sabitleme işlemi, diğer pudraların verdiği "mat" görüntüyü engeller.

Ayrıca son adım olarak parlak bitişli makyaj sabitleme spreyleri tercih etmek, Glazed Blush'ın etkisini cilt ile bütünleştirerek gün boyunca taze kalmasını sağlar.