Bu sezonun allıkları hep trend! “Glazed Blush” tekniği ile parlak cildin kilidini açın…

Bu teknik, allığın cilt ile tamamen bütünleşmesini sağlayarak ıslak bitişli bir görünüm sunar. Yüz hatlarını yumuşak bir şekilde vurgularken cildin kendi nemini yanaklara yansıtır. Ayrıca sıcak bir renk paleti kullanılarak gün boyu canlı kalan bir ifade yakalanmasına yardımcı olur.



