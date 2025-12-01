Bu sezonun allıkları hep trend! “Glazed Blush” tekniği ile parlak cildin kilidini açın…
Her sezon farklı bi trendin içerisinde kendini bulan allıklar, yüz hatlarını belirginleştirmenin en zarif yollarından biridir. Özellikle son dönemde 'clean girl' akımının yükselişiyle beraber makyaj rutinlerinde öne çıkan cam gibi parlak bir cilt görünümü, bu defa allıklarla vurgulanıyor. İşte tam da bu noktada yanaklara canlılık kazandıran 'Glazed Blush' tekniği öne çıkıyor. İşte detaylar…
