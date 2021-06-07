Cildinizdeki mükemmel görünümün sırrı: Fondöten seçimi nasıl yapılmalı?

Makyajın en önemli adımlarından biri olan cilt makyajında fondötenin yanlış seçimi, tüm makyajınızı mahvedebilir. Yanlış ürün kullanımı, ne kadar iyi makyaj yaparsanız yapın sonucunu bir felakete dönüştürebilir. Fondöten seçimi, bu nedenle özel önem gösterilmesi gereken bir nokta. Fakat birkaç ipucu sayesinde en doğru fondöteni seçebilirsiniz.

Fondöten seçimi sayesinde en iyi makyaj adımlarına kolaylıkla ilerleyebilirsiniz. İşte fondöten seçmek için göz önünde bulundurabileceğiniz etkenler… ALMADAN ÖNCE DENEYİN Fondöten seçiminde bu aşama, en önemli detay. Cilt tonunuzla nasıl bir uyum sağladığını görmek için doğru ışık altında fondöteni deneyin. Bu sayede hangi ışıkta nasıl görüneceğine dair net bir fikre sahip olabilirsiniz. Özellikle boyun bölgesinde test ederek yüz ve boyun bölgesinde ortaya çıkabilecek renk tonu farklılıklarını engelleyebilirsiniz.

CİLT TİPİNİZE GÖRE SEÇİM YAPIN Kuru cilt ve yağlı cilt için farklı fondöten seçimleri yapmak gerekiyor. Kuru cilt için nemlendirme özelliğine sahip bir fondöten seçerek cildinizdeki pullanma görüntüsü ile bir araya gelen bir fondöten birikimini engelleyebilirsiniz. Yağlı cilt için ise mat bir bitiş sağlayacak bir fondöten seçebilirsiniz.

CİLT KUSURLARINIZI DİKKATE ALIN Özellikle cildinizde elastikiyet problemi bulunuyorsa mimik çizgilerini ve ufak kırışıklıkların görünümünü azaltmak için "lifting" etkili fondötenler arasında tercih yapabilirsiniz. Özellikle üzerinde "lifting" yazan bir fondöteni seçerek bu sorunlarla fondötenle birlikte baş edebilirsiniz.