Cildinizdeki sorunlara karşı doğal sabun mucizesi!

Doğal sabunlar, yüzlerce çeşidi ile tüm dünyada oldukça yaygın bir kullanıma sahip. Fakat Anadolu, zengin doğal ortamı ve bitkileri ile sabun konusunda en zengin alternatifleri bir arada sunuyor. Herkes kendi sorunu için özel bir sabunu kolaylıkla tercih edilebilir. İşte doğal sabunlar ve ortaya çıkardıkları mucize etkiler.

ÇÖREK OTU SABUNU

Güçlü antioksidan özelliği sayesinde düzenli kullanımda sivilceleri ortadan kaldırıyor. Egzamaya karşı etkili sabunlardan biri olan çörek otu sabunu, ayak mantarı ve ayak kokusu sorunlarında da oldukça etkili. Saç diplerini canlandıran yapısı ise saç dökülmesini engelleyerek canlı saçlara sahip olmanızı sağlıyor.