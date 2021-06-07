Cildinizdeki sorunlara karşı doğal sabun mucizesi!

İlk olarak Sümer kayıtlarında ortaya çıkan sabun, binlerce yıllık tarihinde günlük yaşamın en önemli temizleme ürünlerinden biri. Fakat sabun yapımında kullanılan malzemeler, bu ürünü aynı zamanda bir şifa deposu haline getiriyor. Bitkiler ve bitkisel yağlarla bir araya gelen doğal sabunlar, saç dökülmesinden sivilcelere kadar oldukça geniş bir alanda fayda sağlıyor.
Doğal sabunlar, yüzlerce çeşidi ile tüm dünyada oldukça yaygın bir kullanıma sahip. Fakat Anadolu, zengin doğal ortamı ve bitkileri ile sabun konusunda en zengin alternatifleri bir arada sunuyor. Herkes kendi sorunu için özel bir sabunu kolaylıkla tercih edilebilir. İşte doğal sabunlar ve ortaya çıkardıkları mucize etkiler.
ÇÖREK OTU SABUNU
Güçlü antioksidan özelliği sayesinde düzenli kullanımda sivilceleri ortadan kaldırıyor. Egzamaya karşı etkili sabunlardan biri olan çörek otu sabunu, ayak mantarı ve ayak kokusu sorunlarında da oldukça etkili. Saç diplerini canlandıran yapısı ise saç dökülmesini engelleyerek canlı saçlara sahip olmanızı sağlıyor.
KAHVE SABUNU
Ciltte kızarıklık sorunlarını gideren kahve sabunu, aynı zamandaki ciltteki ölü hücreleri de temizleyerek pürüzsüz bir görünüm elde etmenizi sağlıyor. Küçülen gözenekler ve daha sıkı bir cilde kavuşmak için en iyi alternatiflerden biridir. Selülitle savaşmak isteyenler de kahve sabununu en doğal alternatiflerden biri olarak tercih edebilir.
DAMLA SAKIZI SABUNU
Doğal bir antiseptik olan damla sakızı, ciltteki sarkmaları engelleyerek yaşlanma etkilerine karşı adeta doğal bir savaşçı olarak kullanılıyor. Cildi sıkılaştırması ve kırışıklıkları engellemesinin yanı sıra güneş lekelerinde de oldukça etkili. Üstelik antiseptik özelliği sayesinde ciltte oluşan akneleri ortadan kaldırıyor.
ZENCEFİL SABUNU
Zencefil, içerisindeki sağlıklı yağ asitleri sayesinde ciltteki lekeler, kırışıklık ve kuruluk gibi sorunlarla mücadele ediyor. Özellikle cilt kırışıklıkları konusunda doğal bir çözüm arayanlar için en etkili yollardan biri olan zencefil sabunu, aynı zamanda selülitler üzerinde de etkili bir yapıya sahip.