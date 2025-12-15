Roza Galeri Roza Güzellik Eczacı "Yüzüme asla sürmem" dedi, o ürünleri sıraladı! Meğer cildi tahriş edip çiziyormuş...

Eczacı "Yüzüme asla sürmem" dedi, o ürünleri sıraladı! Meğer cildi tahriş edip çiziyormuş...

Sosyal medyada paylaşım yapan Eczacı Çağla Yeşil, yüzüne asla kullanmayacağı o ürünlerden ve sebeplerinden bahsetti. Kısa sürede viral olan videoda işe yarayacağını düşündüğümüz her yolu denemenin aslında büyük bir yanılgı olduğunu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 15.12.2025 14:59 Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:01
Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde kavuşmak için her yolu denesek de bazen başarılı olamadığımızı fark ederiz. Bunun nedeni ise cildimize faydalı olduğunu sandığımız ürünlerin aslında ne kadar yanlış olduğunu fark etmiyor oluşumuzdan kaynaklanıyor olabilir.

Bu konu hakkında sosyal medyada paylaşım yapan Eczacı Çağla Yeşil, yüzüne asla kullanmayacağı ürünlerden bahsederek cilt bakımını daha bilinçli şekilde sürdürmenin öneminden bahsetti.


"BURUN BANDI ALIŞKANLIĞINI BIRAKIN"

Eczacı Çağla Yeşil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında siyah nokta temizliğinde kullanılan burun bandının aslında hiçbir işe yaramadığını vurguladı.

Cilt bariyerine zarar verdiğinden ve yalnızca ölü derileri kaldırdığından bahseden Yeşil, burun bandı kullanmanın faydadan çok zararı olabileceğinden bahsetti.


"PÜTÜRCÜK İÇEREN PEELİNGLERİ KULLANMAYIN"

2026 yılına girerken pütürcük içeren peelingleri ardınızda bırakmanızı söyleyen Yeşil, bu içerikleri yüzünde kullanmak yerine vücudunda kullanabileceğinizi söyledi.

Eczacı Yeşil, bu konu hakkında, "Vücudumuzun derisiyle, yüzümüzün derisi aynı değil. Gözaltımızdaki deriyle de yüzümüzdeki deri aynı değil. Vücut ürünlerini bu nedenle yüzümüzde kullanmamalıyız" diyerek yüzümüzün daha hassas olduğunun altını çizdi.


"MAKYAJ TEMİZLEME MENDİLLERİ CİLDİ ÇİZİYOR"

Makyaj temizleyici mendil kullanmanın cildi tahriş ettiğinden ve çizdiğinden bahseden Yeşil, bunun yerine yağ bazlı temizleyici veya makyaj temizleme suyu kullanmanın daha doğru olduğundan bahsetti.

Yağ bazlı temizleyici veya makyaj temizleme suyu kullandıktan sonra cildinize uyan bir temizleyici ile cildinizi tahriş etmeden ve güzelce temizleyebilirsiniz.

"DUDAK NEMLENDİRİCİLERİNDEN UZAK DURUN"

Senelerdir dudak nemlendiricisi kullanmadığından bahsen Yeşil, dudak nemlendiricilerini de önermediğini söyledi.

Vadettiğinin aksine dudakları nemlendirmek yerine daha çok kurumalarına neden olabilen dudak nemlendiricileri yerine evde doğal yoldan hazırlayabileceğiniz doğal içerikli peeling veya nemlendiricilerden yardım alabilirsiniz.

EVDE DOĞAL YOLDAN DUDAK MASKESİ YAPIMI

1. BAL MASKESİ

1 tatlı kaşığı kadar bal alarak dudaklarınıza sürün ve 10-15 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

Bal, dudaklarınızın nemlenmesini ve çatlakların iyileşmesine yardımcı olacağından, kimyasal ürünlere kıyasla doğal ve etkili bir yöntem olacaktır.

2. ZEYTİNYAĞI VE ŞEKER MASKESİ

1 çay kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı şekeri güzelce karıştırarak dudaklarınıza nazikçe masaj yapın. Ardından ılık suyla durulayın.

Bu karışım dudaklarınızdaki ölü deriyi uzaklaştırarak dudaklarınızın pürüzsüz olmasını sağlayacaktır.