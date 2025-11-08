Roza
Cilt lekelerine 'elveda' dedirten o doğal krem! Bilim insanlarını bile şoke eden etkisiyle kısa sürede izleri yok ediyor...
Cildin en sık şikayet edilen sorunlarından biri olan geçmek bilmeyen izler, Pennyslvania Üniversite tarafından yapılan bir araştırmayla tarihe karıştı! Uzmanlar, cilt yüzeyinde bir kere görüldüğünde geçmek bilmeyen kahverengi lekeler ve sivilce izlerinin, cilt bakımında etkili rol oynayan biberiye ve özünün hasarlı cildi nasıl iz bırakmadan iyileştirebileceğini keşfettiler. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 08.11.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 17:00