Roza Galeri Roza Güzellik Cilt lekelerine 'elveda' dedirten o doğal krem! Bilim insanlarını bile şoke eden etkisiyle kısa sürede izleri yok ediyor...

Cilt lekelerine 'elveda' dedirten o doğal krem! Bilim insanlarını bile şoke eden etkisiyle kısa sürede izleri yok ediyor...

Cildin en sık şikayet edilen sorunlarından biri olan geçmek bilmeyen izler, Pennyslvania Üniversite tarafından yapılan bir araştırmayla tarihe karıştı! Uzmanlar, cilt yüzeyinde bir kere görüldüğünde geçmek bilmeyen kahverengi lekeler ve sivilce izlerinin, cilt bakımında etkili rol oynayan biberiye ve özünün hasarlı cildi nasıl iz bırakmadan iyileştirebileceğini keşfettiler. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 08.11.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 17:00
Cilt lekelerine ’elveda’ dedirten o doğal krem! Bilim insanlarını bile şoke eden etkisiyle kısa sürede izleri yok ediyor...

Cilt bakım rutinlerinde biberiye ve biberiye özünü teşvik eden içerikler, artık bilimsel kanıtlarla desteklenmeye başladı. Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, yayınladıkları raporda biberiyle yapraklarında bulunan doğal bir bileşiğin yaraların iyileşmesinde ve yara izi oluşumunu azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.

NOT: Olası bir alerjen veya yan etki riskine karşı öncelikli olarak doktorunuza danışınız.

Cilt lekelerine ’elveda’ dedirten o doğal krem! Bilim insanlarını bile şoke eden etkisiyle kısa sürede izleri yok ediyor...

"Birçok cilt yaralanması yara iziyle sonuçlanır ve bu bazı kişilerde işlevsel sorunlara yol açabilir" diyen doçent ve kıdemli yazar Dr. Thomas Leung, "Bulgularımız, biberiye özünün ve özellikle anioksidan karnosik asidin iyileşme sürecini yara izinden sağlıklı cilt yenilenmesine kaydırabileceğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Cilt lekelerine ’elveda’ dedirten o doğal krem! Bilim insanlarını bile şoke eden etkisiyle kısa sürede izleri yok ediyor...

Güzellik uzmanlarının ve cilt bakımı meraklılarının biberiyenin iyileşmeyi teşvik etme yeteneğine dair iddialar paylaştığını fark eden Penn lisans öğrencisi Jiayi Pang ve doktora adayı Emmanuel Rapp Reyes, konuyu araştırmaya karar verdiler.

Cilt lekelerine ’elveda’ dedirten o doğal krem! Bilim insanlarını bile şoke eden etkisiyle kısa sürede izleri yok ediyor...

Dr. Leung'a rehberlik etmesi için başvurdular ve bu viral iddiaları kontrollü laboratuvar deneyleriyle test etmeye karar verdiler.

Cilt lekelerine ’elveda’ dedirten o doğal krem! Bilim insanlarını bile şoke eden etkisiyle kısa sürede izleri yok ediyor...

Çalışmanın ortak başyazarı Pang, "Biberiyenin birçok antioksidan içermesi nedeniyle bu abartının arkasında gerçek bir şeyler olduğunu varsaydık," dedi. "Ancak potansiyelini gerçekten ortaya çıkarmak için iyileştirici özelliklerini kanıtlamamız ve iyileşmeyi tam olarak nasıl kolaylaştırdığını ortaya çıkarmamız gerektiğini biliyorduk" dedi.

Cilt lekelerine ’elveda’ dedirten o doğal krem! Bilim insanlarını bile şoke eden etkisiyle kısa sürede izleri yok ediyor...

ANTİOKSİDANLARDAN İZSİZ İYİLEŞMEYE

Fareler üzerinde araştırma yürüten araştırmacılar, yaraların kapanmasını hızlandırmak ve kıl köklerini, yağ bezlerini ve kıkırdakları onarmak için çoğunlukla biberiyede bulunan doğal bir antioksidan olan karnosik asit içeren bir krem hazırladılar.

Cilt lekelerine ’elveda’ dedirten o doğal krem! Bilim insanlarını bile şoke eden etkisiyle kısa sürede izleri yok ediyor...

Ayrıca, daha önce izsiz iyileşme için gerekli olduğu tespit edilen ciltteki belirli bir sinir sensörü olan TRPA1'in, bu durumda da iyileşmeyi teşvik etmede kritik rol oynadığını buldular.

Cilt lekelerine ’elveda’ dedirten o doğal krem! Bilim insanlarını bile şoke eden etkisiyle kısa sürede izleri yok ediyor...

Dr. Leung'un daha önceki araştırmalarında, yaraların iz bırakmadan iyileşmesi için gerekli olan TRPA1 sensörü olmadan, fareler üzerinde test edilen karnosik asit içeren kremin etkisiz olduğunu ortaya koydular.

Cilt lekelerine ’elveda’ dedirten o doğal krem! Bilim insanlarını bile şoke eden etkisiyle kısa sürede izleri yok ediyor...

Çalışmanın ortak başyazarı Rapp Reyes, "Kekik ve mercanköşk gibi TRPA1'i aktive edebilecek başka bitkiler de tespit ettik. Ancak biberiye, etkinliği ve güvenliğiyle öne çıktı," dedi.

Cilt lekelerine ’elveda’ dedirten o doğal krem! Bilim insanlarını bile şoke eden etkisiyle kısa sürede izleri yok ediyor...

Reyes sözlerine "Hardal yağı veya topikal ilaç imikimod gibi diğer doğal bileşenlerin de TRPA1 reseptörünü uyardığı biliniyor, ancak biberiyenin aksine bunlar tahrişe ve iltihaplanmaya neden olabiliyor" diyerek devam etti.

Cilt lekelerine ’elveda’ dedirten o doğal krem! Bilim insanlarını bile şoke eden etkisiyle kısa sürede izleri yok ediyor...

LOKAL ETKİYE SAHİP

Araştırmacılar, aynı zamanda biberiyenin lokal bir etkiye sahip olduğunu da buldular. Karnosik asit içeren kremi yaranın olduğu bölgeye sürdüklerinde yara izinde azalma meydana geldiğini gören araştırmalar, yaranın çevresine sürülen kremin yaraya bir fayda sağlamadığını gözlemledi.

Cilt lekelerine ’elveda’ dedirten o doğal krem! Bilim insanlarını bile şoke eden etkisiyle kısa sürede izleri yok ediyor...

KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA DOKTORUNUZA DANIŞINIZ!

Ancak Penn ekibi, kişilerin günlük rutinlerine biberiyeli cilt bakım ürünlerini eklemeden veya kendi biberiye bazlı karışımlarını hazırlamadan önce doktorlarıyla görüşmeleri gerektiğini belirtiyor.