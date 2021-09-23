Doğal gençlik kaynağı! Günde bir tane yediğinizde etkisine inanamayacaksınız

Günde sadece yarım fincan ceviz yemek, kolesterol seviyelerini düşürebilir ve genel sağlığınıza fayda sağlayabilir. Ancak kalbinizi mutlu etmenin yanı sıra, konu cildinizin güzelliği olduğunda ceviz gerçek bir süper besindir. Ceviz, doğal olarak parlak ve genç bir cilt için zorunluluk olan vitaminler ve temel besinleri de içerir.

Sadece lezzeti değil aynı zamanda kolay tüketilebilir olması da cevizi favori kuruyemişlerden biri yapıyor. Peki gençleşme anahtarı olduğunu biliyor musunuz? İşte ceviz yediğinizde cildinizde olacaklar…

Erken yaşlanmayı önleyebilir. Ceviz, antioksidanlar konusunda diğer kuruyemişlerden daha yüksektir. Antioksidanlar cildinizi, güneşe maruz kalma gibi çevresel hasarlara karşı korur. Günde birkaç ceviz yemek, cildinizi foto yaşlanmaya karşı korumaya ve daha uzun süre daha genç görünmesine yardımcı olabilir. Ceviz ayrıca cilt pigmentasyonunu azaltabilen ve vücudunuzun sağlıklı yeni cilt hücreleri üretmesine yardımcı olan B vitamini açısından da zengindir.

Cildinizin nemli kalmasını sağlar. Ceviz, diğer kuruyemişlerden daha sağlıklı omega-3 yağları sunar. Yeterli miktarda omega-3 almak cilt sağlığınız için çok önemlidir çünkü yağ üretimini dengelemeye, toksinleri temizlemeye ve cildinizin pürüzsüz ve kırışıksız kalması için ihtiyaç duyduğu nemi hapsetmeye yardımcı olur. Diyetinize ceviz eklemek, cildinizin daha yumuşak görünmesine ve hissetmesine ve iyi nemlendirilmesine yardımcı olmanın kolay ve lezzetli bir yoludur.

Kırılmaları önleyebilir. Sabah yulaf ezmesine birkaç ceviz eklemek onu daha besleyici hale getirecek ve aynı zamanda cildinizi içten iyileştirmenize de yardımcı olabilir. Cevizdeki sağlıklı yağlar tahrişi yatıştırmaya yardımcı olur ve hatta dermatit gibi bazı cilt rahatsızlıklarını tedavi edebilir. Cevizdeki bazı eser elementler, iltihapla içten dışa savaşmaya yardımcı olarak cildinizin parlak kalmasına ve sivilcelerden arınmış kalmasına yardımcı olur.