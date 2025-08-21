Roza
Galeri
Roza Güzellik
Görenlerin “Kilo mu verdin?” diyeceği o makyaj tekniği! Saniyesinde değişimin sırrı bu adımda saklıymış…
Görenlerin “Kilo mu verdin?” diyeceği o makyaj tekniği! Saniyesinde değişimin sırrı bu adımda saklıymış…
Yalnızca güzelliği vurgulamakla kalmayan aynı zamanda yüz hatlarınızı da tamamen farklı bir görüntüye çevirebilen makyaj, doğru teknikler ve adımlarla dilediğiniz görüntüye sahip olmanızda etkili olabilir. Kozmetik dünyasına bomba gibi düşen bu teknik ile yüzünüzü daha ince ve zarif gösterebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte yalnızca 3 ürün ile yüz hatlarınızı anında inceltebileceğiniz o makyaj tekniği...
Giriş Tarihi: 21.08.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:18