Görenlerin “Kilo mu verdin?” diyeceği o makyaj tekniği! Saniyesinde değişimin sırrı bu adımda saklıymış…

Yalnızca güzelliği vurgulamakla kalmayan aynı zamanda yüz hatlarınızı da tamamen farklı bir görüntüye çevirebilen makyaj, doğru teknikler ve adımlarla dilediğiniz görüntüye sahip olmanızda etkili olabilir. Kozmetik dünyasına bomba gibi düşen bu teknik ile yüzünüzü daha ince ve zarif gösterebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte yalnızca 3 ürün ile yüz hatlarınızı anında inceltebileceğiniz o makyaj tekniği...

Giriş Tarihi: 21.08.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:18
Son dönemde TikTok'ta paylaştığı makyaj teknikleri ile bilinen Sam isimli kullanıcı, doğru uygulama teknikleri ile 3 kilo daha zayıf görünmenin bir yolu olduğundan bahsetti. Sam, bu paylaşımı ile makyaja ilgisi olan birçok kişiyi adeta şaşkına çevirdi. İşte bu önemli tekniğin detayları…

Sam, paylaştığı video ile makyajın yalnızca yüz güzelliği sağlamakla kalmadığını aynı zamanda görüntünüzü de değiştirebileceğinizi aktardı.

EN ETKİLİ İLK ADIM: BRONZLAŞTIRICIYI DOĞRU YERE YERLEŞTİRMEK

Bronzlaştırıcı, allık ve kapatıcıyı stratejik bir şekilde kullanarak yüz hatlarını yeniden tanımlayan Tiktok fenomeni, paylaştığı videosunda yüzünün bir yarısını daha ince gösterecek, diğer yarısını da daha dolgun gösterecek olan makyaj tekniklerini uyguladı.

Böylece aynı yüzde tamamen farklı iki görüntü elde ederek, bahsettiği tekniğin etkililiğini kanıtladı.

Makyaj yapmaya başlayan Sam, öncelikle daha zayıf görünmesini istediği sol tarafında, bronzlaştırıcıyı elmacık kemiğinin tam üstüne uyguladı.

Böylece yüzün yüksek noktalarını vurgulayarak daha keskin ve ince bir görünüm yaratmış oldu.

Sağ tarafında ise bronzlaştırıcıyı elmacık kemiğini altına uyguladı. Bu teknik, yüzünün daha dolgun ve yuvarlak gözükmesine neden oldu.

Bronzlaştırıcı doğru bölgeye uygulamak, yüzün gölgelenmesini sağlayarak kontür etkisini artıracağından yüzünüzün daha ince görünmesinde etkili olacaktır.

İKİNCİ ETKİLİ ADIM: ZAYIF GÖRÜNÜM İÇİN ALLIĞI BU NOKTAYA UYGULAMAK

Sam, zayıf görünümü korumak için sol tarafa süreceği allığı bronzlaştırıcının hemen üstüne, elmacık kemiğinin en yüksek noktasına sürdü. Bu yöntem sayesinde yüzü daha kalkık ve zarif görünüm kazanmış oldu.


Sağ tarafa ise allığı elmacık kemiğinin daha geniş bir bölgesine yayarak dolgun bir etki yaratmış oldu. Allığın yerleşimi, yüzün enerjisini ve canlılığını artırırken aynı zamanda hatların algısını da değiştirmek konusunda etkili bir üründür.

Sam allığı uygularken doğal bir geçiş yaratmak adına fırçayı hafif dokunuşlarla kullandığını vurgulamayı da ihmal etmedi.

SON ADIM: KAPATICIYI BU ŞEKİLDE UYGULAMAK

Son adımda zayıf görünüm etkisini kapatıcı ile tamamlayan Sam, sol tarafına kapatıcı uygularken yüzünün orta ve alt kısımlarını aydınlatmayı tercih etti.

Daha aydınlık bir görünüm elde etmek konusunda etkili olan bu adım ile yüzü adeta istediği ince görünüme kavuşmuş oldu.

Sağ tarafında ise kapatıcıyı göz altına üçgen şeklinde bolca uyguladı. Kapatıcıyı harmanlarken, Sam'in her iki tarafı da doğal şekilde birleştirmesi, makyajın ne kadar etkili olduğunu göstermiş oldu.

Tüm ürünleri uyguladıktan sonra makyajı dikkatle harmanlayan Sam, çıkan sonuç ile takipçilerini adeta şaşkına çevirdi.

Sol tarafı daha keskin ve ince hatlarla öne çıkarken, sağ taraf daha dolgun ve yumuşak bir görünüm kazanmış oldu.

Bu karşılaştırma, makyajın yüz algısını nasıl değiştirdiğini açıkça ortaya koymuş oldu. Sam'in bu öğretici videosu kullanıcılara, uygulamanın yerinin ve tekniğinin de ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu.