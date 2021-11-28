Hindistan cevizi yağının birçok açıdan faydası bulunuyor. Özellikle saçlardan dudaklara kadar pek çok konuda işe yarayan hindistan cevizi yağını başka hangi alanlarda kullanabiliriz? İşte hindistan cevizi yağı ile 5 güzellik tüyosu...

HİNDİSTAN CEVİZİ FAYDALARI Hindistan cevizi yağı, çeşitli nedenlerden dolayı diğer doğal yağların arasından sıyrılır. K ve E vitaminleri ve demir açısından zengindir. Ayrıca laurik asit gibi doğal antibakteriyel maddeler de içerir. Gerçekten harika bir yağdır. Sağlığınız için pek çok faydası vardır. Faydalarının çoğu çok iyi bilinir. Doğal yoldan metabolizmayı hızlandırma, kolesterol seviyesini düzenleme ve diyabet gibi hastalıkların zararlarını azaltma, yaygın olarak bilinen faydalarından bazılarıdır. Ayrıca, güzellik ve bakım rutininizi daha sağlıklı bir hale getirebilir. Bu 5 harika güzellik numarasını deneyin.

1. SAÇ KREMİ

Geçmişte kadınlar, saçlarını korumak için hindistan cevizi yağı kullanıyorlardı. Uzun, kalın telli ve parlak saçlara sahip olmak isteyenler bu yağın işe yarayacağını biliyorlardı. Bu nedenle, bu yağın ana bileşenlerden biri olarak yer aldığı birçok şampuan ve kür vardır. Hindistan cevizi yağının diğer faydaları arasında şunlar sayılabilir: -Yoğun nemlendirme

-Kepek ile savaşma

-Saç köklerini sağlıklı tutma

NASIL KULLANILIR? Tek yapmanız gereken yağı, kolayca yayılabilecek bir hale gelene kadar ısıtmaktır. Ardından saçınıza uygulayın. İyice yaydığınızdan emin olun. Daha sonra, bir duş bonesi takın. Yağı birkaç saat veya bir gece boyunca beklettikten sonra saçlarınızı durulayın. Çok kıvırcık saçı olanlar, biraz hindistan cevizi yağı kullanarak saçlarının hacmini kontrol edebilir ve saçlarındaki bukleleri belirginleştirebilirler.

2. DUDAK KREMİ Hindistan cevizi yağı, dudaklarınız çatladığında başvurabileceğiniz iyi bir seçenektir. Bunun sebebi, içerdiği besin maddesi miktarı, nemlendirme gücü ve lezzetli tadıdır. Dudaklarınızın yumuşak, narin ve sağlıklı görünmesini sağlayabilir.