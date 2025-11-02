Roza Galeri Roza Güzellik Hızlı yağlanan saçlara “altın dokunuşu” yapın! Şampuanı 1 kaşık eklemek yeterli… Üstelik doğal…

Saçlarınız hızla yağlanıyorsa çözümü şampuanınızın içerisine ekleyebileceğiniz bu 1 malzemede saklı olabilir! Köpüren şampuanlar geçici bir temizlik etkisi sağlıyor olsa da saç derisindeki fazla sebumu tamamen saçınızdan uzaklaştırmıyor. Ancak, şampuana ekleyeceğiniz bu 1 malzeme, saçınızdaki o 'altın dokunuşu' yapıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.11.2025 16:00
Sosyal medyada kullanıcıların sıkça sorun yaşadığı saç yağlanması, kullanacağınız bu 1 basit malzeme ile ortadan kalkıyor. Doğal arındırma yöntemleriyle saçlarınızın daha canlı ve parlak görünmesini istiyorsanız, bu malzemeyi şampuanınıza ekleyin ve gözle görülür farkı ilk günden görün.

NOT: Olası bir alerjen veya yan etki riskine karşı öncelikli olarak doktorunuza danışınız.

DOĞAL ARINDIRMANIN EN İYİSİ: KARBONAT

Karbonat yıllardır cilt bakımı maskelerinde ve temizlikte yerini alan bir malzeme olarak öne çıkıyor.

Ancak son dönemde, saç derisine sunduğu çarpıcı etkisiyle yeniden gündeme geldi. Özellikle yağlı saç sorunu yaşayan kullanıcıların yorumları saç derisinde peeling etkisi yarattığı ve yağlanma sürecini azalttığı yönünde.

SAÇLARI HER GÜN YIKAMAYA SON!

Saçları kısa sürede yağlandığı için her gün yıkamak zorunda kalan pek çok kişi bu sayede haftada iki ya da üç yıkama ile idare etmeye başladığını söyledi.

Uzmanlara göre saçların aniden sönmesinin ve hızlı yağlanmasının temel nedeni saç derisinde biriken sebum ve ölü deri hücrelerinden kaynaklanıyor.

Şampuanlar saç tellerinde temizlik sağlıyor olsa da bazen köklere yeterince ulaşamıyor. Karbonat tanecikleri ise doğrudan deri yüzeyinde çalışarak inanılmaz bir etki sağlıyor.

Karbonat sayesinde saç kökleri daha rahat nefes alıyor ve bu durum, hem hacmin korunmasına hem de yeni saçların daha sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor.

KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRIYOR!

Arındırılmış saç derisinde kan dolaşımı hızlanıyor ve bu da dökülme sorununun azalmasına destek veriyor.

BU DURUMA DİKKAT!

Karbonat, boya pigmentlerini daha hızlı uzaklaştırdığı için saç rengini korumak isteyen kişilerin uygulama esnasında dikkatli olmaları gerekiyor.

Özellikle koyu tonlarda saç renginin açılmasına neden olabilen karbonat, yeni boya yaptıran kişiler ya da kalıcı bir ton isteyenler için önerilmiyor.

NASIL UYGULANIR?

Hazırlanışı oldukça pratik olan bu yöntem için öncelikle avucunuza aldığınız şampuanın içine yarım çay kaşığı kadar karbonat ekleyin.

NOT: Yaz aylarında ya da hassas saçlarda miktar bir tutam şeklinde azaltılabilir.

Elde ettiğiniz karışımı krem kıvamına getirin ve saç derinize masaj yaparak uygulayın. Bu yöntemi uygularken saçınızda 4-5 dakika bekletmek yeterli olacaktır. Ardından bol suyla durulayın ve saçınıza uygun bir saç kremi ile adımı tamamlayın.