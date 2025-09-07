Roza Galeri Roza Güzellik İnatçı cilt lekeleri için bin yıllık formül: İbn-i Sina bakın ne tavsiye ediyor... 

Cilt bakımında en çok dikkat edilmesi gereken ve çözümü en zor konulardan biri de cilt lekeleridir. Güneş ışınları, hormonal değişiklikler ve birçok farklı etkenin yol açtığı bu lekeler, gerekli önlem alınmadığında uzun yıllar cildimizde kalıcı hale gelebilir. Çoğu zaman çeşitli kozmetik ürünlere başvurulsa da aslında bu sorunu doğal yöntemlerle de azaltmak mümkündür. Peki, nasıl? İşte tıbbın babası olarak kabul edilen büyük alim İbn-i Sina'nın cilt lekeleri konusunda önerileri…

Giriş Tarihi: 07.09.2025 16:50
Cilt bakım rutinleri, yaş almayla birlikte herkesin vazgeçilmez alışkanlıklarından biri haline gelir.

Bu rutini gerekli kılan en önemli sebeplerden biri ise zamanla ciltte ortaya çıkan lekeler olur.

Bu lekeler yalnızca güneşe maruz kalmaktan değil; genetik faktörler, yanlış kozmetik ürün kullanımı, hamilelik ya da akne gibi sorunlardan da kaynaklanabilir.

İlerleyen yaşlarda melanin üretiminin artmasıyla birlikte bu lekeler daha belirgin hale gelir ve gerekli önlemler alınmadığında kalıcı olabilir.

Çoğu zaman bu lekeleri gidermek için çeşitli kozmetik ürünlerine başvurulsa da, yanlış ürün seçimi cildin daha fazla zarar görmesine ve lekelerin kalıcı hale gelmesine yol açabilir.

Oysa bu görüntüden kurtulmak sanıldığı kadar zor değil. Tıbbın babası kabul edilen İbn-i Sina'nın tavsiyeleri bu noktada yol gösterici olabilir.

Teknoloji geliştikçe modern tıbbın yöntemleri çeşitlenmiş olsa da, İbn-i Sina'nın El-Kanun fi't-Tıbb adlı eserinde yer verdiği cilt sağlığına yönelik doğal tedavi yöntemleri hala ilgi görüyor.

İbn-i Sina, zamanla ciltte oluşan koyu renkli lekelerin açılması için sirke kullanımını tavsiye etmiştir.

Editörden uyarı: Bu losyonu denemeden önce, cildinizde geri dönülmez sorunlara yol açmaması için mutlaka bir cilt doktoruna danışmanız.

Sirkenin içerdiği organik asitler, ciltteki ölü hücrelerin arınmasına yardımcı olur; böylece cilt daha parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşur. Ayrıca sirke, içerdiği mineral ve vitaminlerle cildi besler.

SİRKE LOSYONU NASIL YAPILIR?

Öncelikle bir tutam maydanozu iyice ezin ve sirkenin içine ekleyin. Ardından dereotu ya da tercihinize göre rezene tohumu ilave edin.

Hazırladığınız bu karışımı cildinize sürün, bir süre beklettikten sonra yıkayın.

Sirkenin asidik yapısı nedeniyle cildinizde hassasiyet oluşabilir. Bu nedenle uygulama sonrasında gül suyu ile cildinizi yatıştırmanız önerilir. Böylece cildiniz hem yumuşar hem de ışıldar.


Gül suyu, yüzyıllardır güzellik sırlarının vazgeçilmez bir parçası olarak bilinir. Sirke ile yapılan karışımlardan sonra kullanıldığında, cildi tahrişten korur ve bakımınızı tamamlar.