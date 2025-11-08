İnce telli saçlara anında hacim kazandırıyor! 10 adımda daha gür ve dolgun saçlara sahip olun…

Aşırı katlar ya da inceltilmiş saç uçları, hacim kazandırmak yerine saçlarınızın daha da seyrek durmasına neden olur. Özellikle 'razor cut' gibi inceltme teknikleri, saç tellerini zayıflatarak saçınızın olduğundan daha az gözükmesine neden olur.