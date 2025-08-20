Islak saçınıza sakın bunu yapmayın! Saç dökülmesine davetiye çıkarıyor…

Çoğumuz duştan sonra saçınızı havluyla hızlıca kuruluyor, yüksek ısıda fön makinesi kullanıyor ya da elimize geçen ilk fırçayla saçlarımızı tarıyoruz. Bunlar o kadar sıradan alışkanlıklar ki, çoğun insanın aklına "saçlarıma zarar veriyor olabilir miyim?" sorusu bile gelmiyor.