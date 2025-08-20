Roza Galeri Roza Güzellik Islak saçınıza sakın bunu yapmayın! Saç dökülmesine davetiye çıkarıyor…

Saçlarımız görünüşümüzü tamamlayan en önemli özelliklerimizden biri. Her ne kadar sağlıklı ve canlı görünmeleri için uğraşıyor olsak da farkında olmadan yaptığımız bazı hatalar bunun tam aksi bir sonuçla karşılaşmamıza neden olabilir. Uzmanlar, özellikle saçlarımız ıslakken izlediğimiz bu adımların saçlarda kalıcı hasara neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 12:07 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 12:07
Çoğumuz duştan sonra saçınızı havluyla hızlıca kuruluyor, yüksek ısıda fön makinesi kullanıyor ya da elimize geçen ilk fırçayla saçlarımızı tarıyoruz. Bunlar o kadar sıradan alışkanlıklar ki, çoğun insanın aklına "saçlarıma zarar veriyor olabilir miyim?" sorusu bile gelmiyor.

Oysa uzmanlara göre, hiç farkında olmadan uyguladığımız bu adımlar nedeniyle saçlarımıza ne kadar iyi bakarsak bakalım kırılmaların ve mat görünümün önüne geçmek mümkün olmuyor. Peki nelere dikkat etmeliyiz? İşte adım adım saç bakımının sırları…

ISLAK VE KURU SAÇ ARASINDAKİ FARKLAR

Dr. Roshan Vara, "Islak saç, kuru saçtan fiziksel olarak oldukça farklıdır. Saçlar kuru olduğunda daha dayanıklıdır. Bu nedenle taramanın stresiyle başa çıkabilir" dedi.

TARAK SEÇİMİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Dr. Vara ıslak saçlarda ise daha yumuşak ve geniş dişli bir tarak kullanmanızı öneriyor. Saçı tararken uçlardan başlayarak yavaş yavaş yukarı çıkmanız gerektiğini belirten uzman, "Saçlara hasar vermemek için asla köklerden başlamayın" dedi.

Ayrıca, ıslak saçları tararken esnek saç açıcı fırçaların kullanılmasını doğru olacağını belirten uzmanla aynı görüşteki kuaför Brianna Delvecchio, "Esnek kıllar, çok fazla gerginlik yaratmadan saçı açmak için harikadır. Nazik ve sabırlı olursanız her saç tipi için sağlam bir seçenektir" dedi.

SAÇINIZI KURUTURKEN BU HATAYA DÜŞMEYİN

Çoğu kişinin yaptığı bir diğer hata da duş sonrası ıslak saçını doğrudan yüksek fön ısısına maruz bırakmaktır.

Dr. Vara, "Saç telinden suyun uzaklaştırılma hızı, kütikülü dışarı iten ve saç dökülmesine yol açan bir yırtılma etkisine neden olabilir" dedi.

Uzman, eğer duş sonrası mutlaka saçınızı kurutmak istiyorsanız öncesinde fazla nemi almak için saçlarınızı nazikçe bir havluyla kurulamanızı önerdi.

Ardından ise mutlaka ısı kullanmadan önce bir süre kurumasını beklemek gerektiğini vurguladı.

Son olarak ise bunların dışında vitamin eksikliği, hormonal sorunlar, boyama gibi kimyasal işlemlere saçın sürekli maruz kalmasının da ciddi zararlar verdiği konusunda uyardı.

Sonuç olarak duş sonrası yapılan küçük hatalar, farkında olmadan saçlarınıza büyük zarar verebilir.

İnce dişli fırçalar yerine geniş dişli tarak kullanmak, saç kurutma işlemini aceleye getirmeyip zamana bırakmak ve saçınızı dış etkenlere karşı korumak; sağlıklı, güçlü ve canlı saçların sırrı olabilir.