Islak saçınıza sakın bunu yapmayın! Saç dökülmesine davetiye çıkarıyor…
Saçlarımız görünüşümüzü tamamlayan en önemli özelliklerimizden biri. Her ne kadar sağlıklı ve canlı görünmeleri için uğraşıyor olsak da farkında olmadan yaptığımız bazı hatalar bunun tam aksi bir sonuçla karşılaşmamıza neden olabilir. Uzmanlar, özellikle saçlarımız ıslakken izlediğimiz bu adımların saçlarda kalıcı hasara neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Giriş Tarihi: 20.08.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 12:07