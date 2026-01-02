Roza
Kış sezonunun en sıcak makyajı: Mistletoe Makyaj! Çaba harcamadan güzelliğin sırrı o adımda saklı…
Yılın ilk günlerinde kışın büyüsü makyaj masasına da taşınmış durumda. Bu sezonun en çok konuşulan trendi 'mistletoe makyaj' yüze samimi bir güzellik katıyor. Ökseotunun masalsi cazibesinden ilham alan bu stil, abartılı, sert hatlardan vazgeçip tıpkı yeni düşmüş kar gibi yumuşak bir güzellik katıyor.
Giriş Tarihi: 02.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 12:21