Roza Galeri Roza Güzellik Kış sezonunun en sıcak makyajı: Mistletoe Makyaj! Çaba harcamadan güzelliğin sırrı o adımda saklı…

Kış sezonunun en sıcak makyajı: Mistletoe Makyaj! Çaba harcamadan güzelliğin sırrı o adımda saklı…

Yılın ilk günlerinde kışın büyüsü makyaj masasına da taşınmış durumda. Bu sezonun en çok konuşulan trendi 'mistletoe makyaj' yüze samimi bir güzellik katıyor. Ökseotunun masalsi cazibesinden ilham alan bu stil, abartılı, sert hatlardan vazgeçip tıpkı yeni düşmüş kar gibi yumuşak bir güzellik katıyor.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 12:21
Kış sezonunun en sıcak makyajı: Mistletoe Makyaj! Çaba harcamadan güzelliğin sırrı o adımda saklı…

'Mistletoe Makyaj' trendinin kalbinde sağlıklı görünen bir ten yatıyor. Ağır kapatıcıların yerine hafif bir cilt tinti veya renkli nemlendirici ile cilde taze bir başlangıç yapabilirsiniz.

Kış sezonunun en sıcak makyajı: Mistletoe Makyaj! Çaba harcamadan güzelliğin sırrı o adımda saklı…

Cildin doğal pürüzünü korumak, ışığın yüzünüzde yumuşakça dolaşmasına izin vermek bu görünümün sırrı oluyor.

Kış sezonunun en sıcak makyajı: Mistletoe Makyaj! Çaba harcamadan güzelliğin sırrı o adımda saklı…

Aydınlatıcı ile burun köprüsünde ve elmacık kemiklerinde hafif vurgu yaparak sanki kış güneşi yeni doğmuş gibi parlak bir cilt elde edebilirsiniz.

Kış sezonunun en sıcak makyajı: Mistletoe Makyaj! Çaba harcamadan güzelliğin sırrı o adımda saklı…

Allıkta ise pembe ve şeftali tonları öne çıkan renklerden. Yanaklara doğru dağıtılan yumuşak renk, soğuk havadan dolayı kızarmışsınız gibi bir izlenim yaratıyor.

Kış sezonunun en sıcak makyajı: Mistletoe Makyaj! Çaba harcamadan güzelliğin sırrı o adımda saklı…

BAKIŞLARDA ETKİLİ ANCAK MASUM DOKUNUŞLAR

Göz makyajı, bu makyaj trendinin en sakin ama en dikkat çeken kısmı olarak biliniyor. Sert göz kalemleri ya da dumanlı gözler bu trendde yerini daha transparan renklere bırakıyor.

Kış sezonunun en sıcak makyajı: Mistletoe Makyaj! Çaba harcamadan güzelliğin sırrı o adımda saklı…

Gül kurusu, açık kahve ya da hafif ışıltılı şampanya tonları, göz kapağına dağıtılarak doğal bir derinlik yaratıyor.

Kış sezonunun en sıcak makyajı: Mistletoe Makyaj! Çaba harcamadan güzelliğin sırrı o adımda saklı…

Kirpiklerde tek tek ayrılmış, dolgun ancak ağır durmayan bir maskara ise yeterli oluyor. Bu makyaj trendinde amaç, bakışları dramatikleştirmekten ziyade yumuşatmaktan geçiyor.

Kış sezonunun en sıcak makyajı: Mistletoe Makyaj! Çaba harcamadan güzelliğin sırrı o adımda saklı…

DUDAKLARDA KIŞ ROMANTİZMİNİ YAKALAYIN

Mistletoe Makyaj'ı tamamlayan en önemli detaylardan biri de dudaklar.

Kış sezonunun en sıcak makyajı: Mistletoe Makyaj! Çaba harcamadan güzelliğin sırrı o adımda saklı…

Mat veya koyu renkli dudaklar yerine, nemli bitişli pembe ya da gül tonları daha doğal bir etki bırakıyor. Dudaklardaki hafif parlak bitiş, dudaklara canlılık katıyor.

Kış sezonunun en sıcak makyajı: Mistletoe Makyaj! Çaba harcamadan güzelliğin sırrı o adımda saklı…

Mistletoe Makeup, fazla çaba harcamadan güzel görünme fikrini sahipleniyor.

Kış sezonunun en sıcak makyajı: Mistletoe Makyaj! Çaba harcamadan güzelliğin sırrı o adımda saklı…

Belki de bu yüzden sezonun en romantik makyajı olmaya aday olarak öne çıkıyor.