Roza Galeri Roza Güzellik Kuru ve mat cilde veda edin! Geceleri bu adımı uygulamak gün boyu cilde parlaklık veriyor

Yaz sıcaklarını geride bırakırken, hafif hafif kendini hissettiren sonbahar mevsimi kapımızı çaldı. Bu dönemde gardıroplarımızı yenilediğimiz gibi, cilt bakım rutinlerimizi de mevsime uygun şekilde düzenlememiz gerekiyor. Değişen hava sıcaklığı, düşen nem oranı ve etkisini artıran rüzgar, cildin ihtiyaçlarını da farklılaştırıyor. Cildin her zaman parlak ve canlı kalması için mevsime göre bakım yapmak oldukça önemli. İşte sonbaharda cilt bakımının 6 altın kuralı!

Giriş Tarihi: 10.09.2025 15:24
Cildimiz için mevsim geçişleri ve değişen hava koşulları ilk etapta zorlayıcı olabilir. Yazın sona ermesiyle birlikte başlayan serin ve rüzgarlı havalar, cildin dengesini bozarak farklı tepkiler göstermesine neden olabilir.

Kuruluk, matlaşma ya da hassasiyet gibi sorunlar bu dönemde daha sık görülebilir.

Bu yüzden mevsim geçişlerinde cilde uygun bakım yapmak, sağlıklı ve canlı bir görünümü korumak açısından oldukça önemlidir.

Peki sonbaharda cilt bakım rutini nasıl olmalıdır? Hassas cildinize doğru bakım yapmak için şu 6 maddeyi es geçmeyin…

KURU CİLDE DİKKAT!
Mevsim geçişlerinde cilt yapısı daha hassas ve savunmasız hale gelir. Değişen hava koşulları, sıcaklık farkları ve rüzgar cildin doğal dengesini bozarak kuruluk, tahriş veya mat bir görünüme yol açabilir.

Bu nedenle bu dönemlerde kullanılan ürünlerin seçimi büyük önem taşır. Sert ve cildi kurutan içeriklere sahip temizleyiciler, cildin koruyucu bariyerini zayıflatabileceği için tercih edilmemelidir.

Bunun yerine, nem dengesini koruyan, daha hafif ve nazik temizleyiciler kullanılmalıdır. Böylece cilt hem günlük kirden arınır hem de ihtiyaç duyduğu nemi kaybetmeden daha sağlıklı bir görünüm kazanır.

NEM DESTEĞİNİ ARTTIRIN

Sıcak havalarda daha çok terlediğimiz için ciltte kendiliğinden doğal bir ıslaklık ve parlama ortaya çıkar. Bu nedenle yaz aylarında genellikle daha hafif, cildi yormayan nemlendiriciler tercih edilir.

Ancak sonbaharın serin ve rüzgarlı havasında durum değişir. Düşen sıcaklık ve azalan nem oranı, cildin daha kolay kurumasına ve hassaslaşmasına neden olur.

Bu yüzden sonbaharda daha yoğun, besleyici ve derinlemesine nemlendiren ürünler kullanmak cildin sağlığını korumak açısından oldukça önemlidir.

GÜNEŞ KREMİ KULLANIN
Güneş kremi çoğu zaman sadece yaz aylarında kullanılması gereken bir ürün gibi düşünülse de aslında her mevsimde cildi korumak için önemlidir.

Mevsim geçişlerinde de bu kural değişmez çünkü güneş ışınları yılın dört mevsiminde de cilt üzerinde zararlı etkiler bırakabilir.

Bu nedenle sonbaharda da günlük bakım rutininin bir parçası olarak güneş kremi kullanılmaya devam edilmelidir.

PEELİNG UYGULAMASINI İHMAL ETMEYİN

Cildin yenilenmesini desteklemek için haftada bir veya iki kez nazik bir peeling yapmak önemlidir.

Çünkü ölü deri hücreleri cilt yüzeyinde biriktiğinde, nemlendiricilerin ve bakım ürünlerinin cilde nüfuz etmesini zorlaştırır.

Nazik peeling, bu ölü hücreleri temizleyerek cildin taze, pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlar.



BESLENME ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT EDİN

Cildin sağlıklı ve parlak kalabilmesi için doğru beslenme büyük önem taşır. Omega-3 yağ asitleri ile C ve E vitamini açısından zengin besinler, cildin yenilenme sürecini destekler ve hücrelerin onarılmasına yardımcı olur.

Ayrıca yeterli miktarda su tüketmek, cildin nem dengesini korur ve toksinlerin atılmasını sağlayarak daha canlı bir görünüm kazandırır.

GECE BAKIMIYLA CANLILIK KAZANIN

Gece boyunca cilt, gün içinde maruz kaldığı stres ve çevresel etkilerden kendini arındırarak yeniler.

Bu süreçte yoğun nem sağlayan gece maskeleri veya uyku maskeleri kullanmak, cildin nem kaybını önler ve mevsim değişikliklerinin yol açtığı kuruluk ve hassasiyetin giderilmesine yardımcı olur.

Böylece sabah uyandığınızda cilt daha dolgun, yumuşak ve canlı görünür.