Kurumuş eller tarih oluyor! 20 dakikada pamuk gibi ellerin sırrı…
Ellerimiz gün boyu bilgisayar klavyesinden telefona, alışveriş poşetlerini taşımaktan temizlik ürünlerine maruz kalmaya kadar sayısız yıpranacağı işle meşgul oluyor. Ayaklarımız ise tüm bu yükü taşırken çoğu zaman yanlış ayakkabı seçimlerinin ve uzun süre ayakta kalarak bu durumlardan nasibini alıyor. Sonuç: kuruyan, sertleşen ve zaman zaman çatlayan eller ve ayak tabanları… Oysa evde uygulanabilecek basit bir yöntemle elleriniz pamuk gibi yumuşacık olabilir. İşte adım adım yapmanız gerekenler...
Giriş Tarihi: 21.09.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 14:40