Kurumuş eller tarih oluyor! 20 dakikada pamuk gibi ellerin sırrı…

Ellerimiz gün boyu bilgisayar klavyesinden telefona, alışveriş poşetlerini taşımaktan temizlik ürünlerine maruz kalmaya kadar sayısız yıpranacağı işle meşgul oluyor. Ayaklarımız ise tüm bu yükü taşırken çoğu zaman yanlış ayakkabı seçimlerinin ve uzun süre ayakta kalarak bu durumlardan nasibini alıyor. Sonuç: kuruyan, sertleşen ve zaman zaman çatlayan eller ve ayak tabanları… Oysa evde uygulanabilecek basit bir yöntemle elleriniz pamuk gibi yumuşacık olabilir. İşte adım adım yapmanız gerekenler...

Giriş Tarihi: 21.09.2025 14:23 Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 14:40
Günlük yaşamın temposu, ellerimizi ve ayaklarımızı farkında olsak da olmasak da ciddi şekilde etkiliyor.

Gün içerisinde farkında olmadan yaptığımız eylemler nedeniyle eller ve ayaklar çoğu zaman bakımı ihmal edilen bölgeler arasında yer alıyor.

Evde uygulanabilecek basit ve doğal yöntemler, ellerin ve ayakların sağlığını korumanın yanı sıra günlük rutinde kısa bir rahatlama imkanı sunuyor.

Ilık suyla hazırlanan banyolar, cildi yumuşatıyor ve kasları gevşeterek gün boyu biriken stresi azaltıyor.

Bu yöntemlerin başında ise lavanta yağı geliyor. Antiseptik ve yatıştırıcı özellikleri sayesinde ciltteki tahrişi hafifletiyor ve hoş kokusuyla zihni sakinleştiriyor.

Editörden uyarı: El ve ayaklarınızda ciddi oranda kuruluk, çatlak veya tahriş varsa mutlaka bir cilt doktoruna danışınız.

Bu nedenle el ve ayak bakımında sıkça tercih edilen doğal bir içerik olarak öne çıkıyor.

Epsom tuzu ise ciltteki ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olurken, kasların gevşemesini destekliyor ve ayaklardaki yorgunluğun azalmasını sağlıyor.

PAMUK GİBİ ELLERİN SIRRI O YÖNTEM!

Uygulamayı yapmak için ılık su dolu bir leğene iki yemek kaşığı Epsom tuzu, beş damla lavanta yağı ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyin.

Eller veya ayaklarınızı bu karışımın içinde yaklaşık 20 dakika bekletin. Ardından hafifçe kurulayın ve nemlendirici bir kremle bakımınızı tamamlayın.

Düzenli uygulandığında, sertleşmiş topukların yumuşadığı, ellerdeki kuruluğun azaldığı ve cildin daha canlı, sağlıklı bir görünüm kazandığı gözlemleyeceksiniz.

Bu basit ritüel, eller ve ayaklara gösterilen özenin sadece cildi güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda günün stresinden arınmanıza da yardımcı olacak.

Küçük ama düzenli uygulamalar, ellerinizi ve ayaklarınızı hem sağlıklı hem de bakımlı tutmanın en doğal ve etkili yoludur.