Makyaj yaparken bu adımı atlayın! Yaşlanma karşıtı cilt bakımının en etkili hilesi o yöntemde saklıymış…

Cildinizin makyajsızken de ışıl ışıl parlamasını ve pürüzsüz olmasını istiyor, ancak ne denerseniz bir türlü bu görünüme ulaşamıyor musunuz? Uzmanlar, cildinizin daha genç ve canlı görünmesini sağlayacak olan o ipuçlarını paylaştı. Meğer cildinizin yaşlanmasını önlemek için yapabileceğiniz ilk adım, makyaj sırasında fondötenlerden kurtulmakta saklıymış...

Giriş Tarihi: 09.11.2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 09.11.2025 16:48
Makyaj yaparken birçok kişinin atlamadan kullandığı fondötenler, cildinizdeki lekeleri ve kızarıklıkları gizler, koyu halkaları kapatır, yüzünüzde pürüzsüz ve dengeli bir görünüme kavuşmanızı sağlar.

Ancak, cilde sürekli fondöten uygulamanın birkaç sorun bulunuyor. Örneğin, makyajsızken de lekesiz ve pürüzsüz gözüken bir cilde sahip olmak istiyorsanız, uzmanlar yüzünüze fondöten değdirmemeniz gerektiği konusunun altını çiziyor.

Yıldız isimlerin profesyonel makyaj sanatçısı olan Phillipa Louise, "Benim için az fondöten her zaman daha iyidir, özellikle de fondöteninizin yüzünüzdeki ince çizgilere dolmasını veya kırışıklıkları belli etmesini istemiyorsanız" diyerek fondöteni uygulayacaksak da oldukça az miktarda uygulamamız gerektiğini belirtiyor.

Pürüzsüz bir cilde kavuşmak için uygulayabileceğiniz fondöteni bırakma akımı, eğer sizler için zor geliyorsa Lousie şu sözleri söyledi:

"En önemli tavsiyem, istenmeyen parlaklık için T bölgesinde sadece kremsi ürünler ve çok az miktarda pudra kallamanız. Bu noktada hedefiniz canlı ve parlak bir bitiştir."

Peki fondöten kullanmadan makyaj yapmaya cildinizi nasıl hazırlayabilirsiniz? İşte uzmanından cildinizi lekelerden arındıracak ve pürüzsüzleştirecek olan o önemli değişiklikler:

1.HER GÜN SPF KULLANIN!

UV ışınları yaz-kış demeden varlığını sürdürmeye devam ettiğinden dolayı, sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmanın en etkili yollarından biri her sabah yüzünüze ve boynunuza düzenli olarak SPF uygulamaktır.

UV ışınları; zamanla erken yaşlanmaya, cilt tonu eşitsizliğine ve cilt bariyerinin zayıflamasına neden olur. Bu nedenle her gün SPF kullanmak gerekir.

Kışın bile güneşin UV ışınları aktif kalır ve uzun vadede cilt hasarına neden olabilir. Havaların kapalı veya soğuk olması UV ışınlarının cildimize ulaşmasını engellemediğinden kışın dahi SPF kullanmaya devam etmeliyiz.

2. DOĞAL MASKELERLE PÜRÜZSÜZ BİR CİLDE ADIM ATIN!

Eğer cildinizde geçmek bilmeyen koyu lekeler veya sivilce izleri varsa, İbn-i Sina'nın bin yıllık bu formülünü deneyebilirsiniz.

NOT: Olası bir yan etki veya alerjen durumuna karşı öncelikli olarak doktorunuza danışınız.

SİRKE LOSYONU NASIL YAPILIR?

Sirkenin içerdiği organik asitler, ciltteki ölü hücrelerin arınmasına yardımcı olur; böylece cilt daha parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşur. Ayrıca sirke, içerdiği mineral ve vitaminlerle cildi besler.

Öncelikle bir tutam maydanozu iyice ezin ve sirkenin içine ekleyin. Ardından dereotu ya da tercihinize göre rezene tohumu ilave edin.

Hazırladığınız bu karışımı cildinize sürün, bir süre beklettikten sonra yıkayın.

Sirkenin asidik yapısı nedeniyle cildinizde hassasiyet oluşabilir. Bu nedenle uygulama sonrasında gül suyu ile cildinizi yatıştırmanız önerilir. Böylece cildiniz hem yumuşar hem de ışıldar.

Gül suyu, yüzyıllardır güzellik sırlarının vazgeçilmez bir parçası olarak bilinir. Sirke ile yapılan karışımlardan sonra kullanıldığında, cildi tahrişten korur ve bakımınızı tamamlar.