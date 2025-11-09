Makyaj yaparken bu adımı atlayın! Yaşlanma karşıtı cilt bakımının en etkili hilesi o yöntemde saklıymış…

Yıldız isimlerin profesyonel makyaj sanatçısı olan Phillipa Louise, "Benim için az fondöten her zaman daha iyidir, özellikle de fondöteninizin yüzünüzdeki ince çizgilere dolmasını veya kırışıklıkları belli etmesini istemiyorsanız" diyerek fondöteni uygulayacaksak da oldukça az miktarda uygulamamız gerektiğini belirtiyor.