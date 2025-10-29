Roza Galeri Roza Güzellik Makyajla 10 yaş gençleşmenin sırrı! Makyaj artistinden kimsenin bilmediği “göz makyajı” tüyosu: “Bu farı kullanın…”

Yaş ilerledikçe cilt dokusu ve tonu değişir, bu da makyajın yüzdeki duruşunu doğrudan etkiler. Özellikle göz çevresi, ince çizgiler ve kuruluk nedeniyle makyajın en zor tutunduğu bölgelerden biridir. Ancak doğru tekniklerle, 50 yaş sonrası bile gözleri genç, aydınlık ve canlı göstermek mümkün.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 13:54
Ünlü makyaj artistleri Karoline Karakeosian ve Saffron Hughes, olgun ciltler için göz makyajında dikkat edilmesi gereken 7 temel adımı paylaştı. İşte o püf noktaları…

1. GÖZ ÇEVRESİNİ NEMLENDİRİN VE HAZIRLAYIN

Her iki uzman da göz çevresini makyaja hazırlamanın önemini vurguluyor. Göz altına hafif bir göz kremi uygulamak, hem makyajın kalıcılığını artırıyor hem de ürünlerin çizgilere dolmasını engelliyor. Kafein ya da peptid içeren kremler şişkinliği azaltırken bölgeyi pürüzsüzleştiriyor. Ardından göz bazı kullanmak, farın daha iyi tutunmasını sağlıyor.

2. İÇ KÖŞELERİ AYDINLATIN

Gözlerin iç köşelerine uygulanacak açık tonlu bir ışıltı, bakışlara anında canlılık katıyor. Karakeosian, "Bu küçük dokunuş, gözlere doğal bir lift etkisi kazandırır," diyor. Beyaz tonlardan kaçınmak, bunun yerine şampanya, gül altın veya açık şeftali tonları kullanmak öneriliyor.

3. FAR YERLEŞİMİNE DİKKAT EDİN

Olgun gözlerde farın nereye uygulandığı, kullanılan tondan daha önemli. Hughes, doğal göz kıvrımının biraz üstüne nötr bir ton sürülmesinin göz kapaklarını daha kalkık gösterdiğini belirtiyor. Parlak ama ışıltısız, saten bitişli farlar göz kapaklarını daha pürüzsüz gösterirken; koyu tonlar gözün dış üçte birlik kısmında kullanılmalı.

4. EYELİNER'I YUMUŞAK TUTUN

Keskin çizgiler yerine, kirpik diplerine hafifçe uygulanan ve fırçayla dağıtılan kalemler çok daha genç bir etki yaratıyor. Karakeosian, "Siyah kalem gözleri sertleştirir. Kahve, gri ya da mürdüm tonları daha doğal bir kontrast sağlar," diyor.

5. DOĞRU MASKARAYI SEÇİN

Kirpikleri kıvırmak ve kökten uca tanımlayıcı bir maskara uygulamak, bakışları anında açıyor. Uzatıcı veya ayırıcı özellikteki maskaralar öneriliyor. Karakeosian, "Saf siyah yerine kahverengimsi siyah tonlar gözleri daha yumuşak gösterir," diye ekliyor.

6. TAKMA KİRPİKLERİ DİKKATLİ KULLANIN

Özel günlerde hafif yarım kirpikler veya küçük demetler, bakışlara hacim kazandırabilir. Ancak Hughes, "Yoğun takma kirpikler gözleri aşağı çeker. Hafif modeller, yaş gözetmeksizin şık bir görünüm sağlar," uyarısında bulunuyor.

7. KAŞLARI DOĞAL ŞEKİLDE BELİRGİNLEŞTİRİN

Yaşla birlikte incelen kaşlar, yüz ifadesini yorgun gösterebilir. İnce uçlu bir kalemle küçük tüy vuruşları yaparak boşlukları doldurmak ve ardından renkli kaş jeliyle sabitlemek yeterli. Uzmanlara göre doğal kaş renginden bir ton açık tonlar daha yumuşak ve genç bir etki yaratıyor.

HANGİ FARLAR TERCİH EDİLMELİ?

Kalın simli veya yoğun ışıltılı farlar yerine, saten ve krem dokulu ürünler tercih edilmeli. Bu dokular ışığı daha dengeli yansıtarak göz kapağındaki çizgilere dolmadan pürüzsüz bir görünüm sağlar.

Hughes son olarak şunu vurguluyor: "Amaç kusurları gizlemek değil, gözlere yeniden ışıltı kazandırmak. Makyaj, olgunlukta da keyifli bir oyun alanı olabilir."