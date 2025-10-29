Roza
Galeri
Roza Güzellik
Makyajla 10 yaş gençleşmenin sırrı! Makyaj artistinden kimsenin bilmediği “göz makyajı” tüyosu: “Bu farı kullanın…”
Makyajla 10 yaş gençleşmenin sırrı! Makyaj artistinden kimsenin bilmediği “göz makyajı” tüyosu: “Bu farı kullanın…”
Yaş ilerledikçe cilt dokusu ve tonu değişir, bu da makyajın yüzdeki duruşunu doğrudan etkiler. Özellikle göz çevresi, ince çizgiler ve kuruluk nedeniyle makyajın en zor tutunduğu bölgelerden biridir. Ancak doğru tekniklerle, 50 yaş sonrası bile gözleri genç, aydınlık ve canlı göstermek mümkün.
Giriş Tarihi: 29.10.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 13:54