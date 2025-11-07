Roza
Galeri
Roza Güzellik
Makyajla güzelliğinize güzellik katmanın sırrı! Makyaj artisti herkesin yaptığı 5 “göz makyajı” hatasından bahsetti: “Farı sakın böyle sürmeyin…”
Makyajla güzelliğinize güzellik katmanın sırrı! Makyaj artisti herkesin yaptığı 5 “göz makyajı” hatasından bahsetti: “Farı sakın böyle sürmeyin…”
Makyajı çarpıcı yapan adımlardan biri göz makyajıdır. Hem bakışların derinliğini ortaya çıkaran hem de makyajın yoğunluğunu artıran bu adım, yanlış uygulandığında gözleri olduğundan daha küçük gösterebilir veya daha sert bir ifade yaratabilir. Peki, doğru göz makyajı adımları nelerdir? Profesyonel makyaj sanatçısı Hannah Martin, kusursuz bir göz makyajı için kaçınılması gereken o hatalardan bahsetti.
Giriş Tarihi: 07.11.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:37