Makyajla güzelliğinize güzellik katmanın sırrı! Makyaj artisti herkesin yaptığı 5 “göz makyajı” hatasından bahsetti: “Farı sakın böyle sürmeyin…”

Makyajı çarpıcı yapan adımlardan biri göz makyajıdır. Hem bakışların derinliğini ortaya çıkaran hem de makyajın yoğunluğunu artıran bu adım, yanlış uygulandığında gözleri olduğundan daha küçük gösterebilir veya daha sert bir ifade yaratabilir. Peki, doğru göz makyajı adımları nelerdir? Profesyonel makyaj sanatçısı Hannah Martin, kusursuz bir göz makyajı için kaçınılması gereken o hatalardan bahsetti.

Giriş Tarihi: 07.11.2025 16:15 Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:37
Profesyonel makyaj sanatçısı Hannah Martin, makyaj sanatçıları dahil neredeyse herkesin sıklıkla yaptığı ancak yanlış olan o göz makyajı hatalarından bahsetti.

İLK HATA: KİRPİK DİPLERİNE KALEM ÇEKMEK

Hannah Martin, gördüğü en yaygın hatalardan birinin kirpik diplerine kalem çekmek olduğunu söylüyor.

Bu hata için Martin, "İnsanlar, üst kirpik diplerine nasıl göz kalemi çekeceklerinden tam olarak emin olamadıkları için şanslarını alt kirpik diplerinden yana kullanıyor. Ancak bu oldukça yaygın bir hata" diyor.

ÜST KİRPİK DİPLERİNE KALEM ÇEKMEK İÇİN BU ADIMI UYGULAYIN

Eğer üst kirpik diplerine kalem çekmekte zorlanıyor ve ne kadar denerseniz deneyin başarılı olamıyorsanız, Martin buna karşılık olarak izlemeniz gereken adımı şu sözlerle açıkladı:

"Üst kirpik diplerinize kalem çekmekte zorlanıyorsanız, öncelikle kirpik diplerinize kalemi nokta nokta uygulayın ve ardından bir fırçayla dağıtın."

İKİNCİ HATA: BİRDEN FAZLA GÖZ FARI KULLANMAK

İyi bir göz farı görünümüne kavuşmak için birden fazla far rengini karıştırarak uygulamanın oldukça yanlış olduğundan bahseden Martin, şu sözleri söylüyor:

"Tek tonlu bir far kullanarak, dumanlı bir göz farı görünümüne kavuşmak oldukça kolay. Birden fazla tonu karıştırmaya çalışarak saatler harcamak yerine, göz kapağınızın tamamına, göz kapağı kıvrımınıza ve alt kirpik diplerinize bir fırça yardımıyla güzelce yedirmeniz yeterli."

ÜÇÜNCÜ HATA: FIRÇALARIN ÖNEMİNİ FARK ETMEMEK

"Fırçalarınız, göz makyajı uygularken oldukça önemlidir" diyen Profesyonel makyaj uzmanı Hannah Martin, fırçanız çok büyük, çok geniş veya çok kirliyse, ürünün göz kapaklarınızdaki dağılımını etkileyebileceğinden bahsediyor.

Daha küçük ve daha yoğun bir fırça, daha dolgun bir kapatıcılık elde etmenize yardımcı olr. Kirli bir fırça ise farın kıllarda çok fazla kalmasını sağlayacağından cilde güzelce yayılmasına engel olur.

DÖRDÜNCÜ HATA: GÖZLERİNİZİN TERTEMİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLMAMAK

Göz makyajının tamamen oturması ve güzelce dağılması için gerekli olan en önemli etken, göz çevrenizin temiz ve nemli olmasıdır.

Önceki makyajdan güzelce arındırılmayan veya temizleme sonrası güzelce nemlendirilmeyen gözler, makyaja maruz kaldığında bir süre sonra makyajı kusmasına neden olabilir.

Bu nedenle makyaj yapmadan önce cildinizin makyaj kalıntılarından arınmış ve güzelce nemlendirilmiş olduğundan emin olmalısınız.

BEŞİNCİ HATA: PARILTILARDAN KOKRMAYIN

Her yaştan herkesin sim kullanabileceğini vurgulayan Hannah Martin, "Kalın veya yoğun simlerden kaçınarak ince çizgileri belirginleştirmeyecek simli formüllere yönelin" uyarısında bulundu.