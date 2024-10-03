Meğer parfümü yanlış sıkıyormuşuz! Doğru tekniklerle daha kalıcı koku elde edin…

Parfüm sıkmak kendinizi iyi hissetmenize ve çevrenize mis gibi bir koku yayılması neden olabilir. Sıkmış olduğunuz parfümün uzun süre kalıcı olmasını isteriz ancak, gün içinde düzenli olarak yenilememiz gerekebilir. Konu ile ilgili konuşan koku uzmanı Emma, parfüm sıkmanın püf noktaları bilindiğinde çok daha kalıcı bir koku elde edebileceğinizi söyledi.