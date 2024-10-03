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Meğer parfümü yanlış sıkıyormuşuz! Doğru tekniklerle daha kalıcı koku elde edin…

Parfüm sıkmak kendinizi iyi hissetmenize ve çevrenize mis gibi bir koku yayılması neden olabilir. Sıkmış olduğunuz parfümün uzun süre kalıcı olmasını isteriz ancak, gün içinde düzenli olarak yenilememiz gerekebilir. Konu ile ilgili konuşan koku uzmanı Emma, parfüm sıkmanın püf noktaları bilindiğinde çok daha kalıcı bir koku elde edebileceğinizi söyledi.

Giriş Tarihi: 03.10.2024 21:19 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 21:19
Meğer parfümü yanlış sıkıyormuşuz! Doğru tekniklerle daha kalıcı koku elde edin…

Birçok kişi parfümü bileklerine sıkıp ovalar ya da boynuna sıkar. Peki, bu yöntem gerçekten doğru mu? İşte koku uzmanı Emma'nın açıklamaları…

Meğer parfümü yanlış sıkıyormuşuz! Doğru tekniklerle daha kalıcı koku elde edin…

PARFÜM KOKUSUNUN HIZLI BİR ŞEKİLDE KAYBOLMASINA NEDEN OLUR

Emma, sık kullanılan bir yöntem olsa da, parfümün bileklere sıkılıp ovuşturmanın aslında doğru bir yöntem olmadığını ifade etti.

Meğer parfümü yanlış sıkıyormuşuz! Doğru tekniklerle daha kalıcı koku elde edin…

Bileklere parfüm sıkıp ovuşturduğunuzda, sürtünme ısıya neden olur bu durum da kokunun hızlı bir şekilde kaybolmasına yol açar.

Meğer parfümü yanlış sıkıyormuşuz! Doğru tekniklerle daha kalıcı koku elde edin…

Emma'nın ifadelerine göre aslında bu yöntem kokuyu buharlaştırmaya neden oluyor.

Meğer parfümü yanlış sıkıyormuşuz! Doğru tekniklerle daha kalıcı koku elde edin…

Bu durumun asıl nedeni bilekleri sert bir şekilde ovuşturmaktır. Eğer nazik bir şekilde bileklerinizi ovuşturursanız kokunun hızlı bir şekilde buharlaşmasının önüne geçebilirsiniz.

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