C vitamini, kolajen sentezinde kritik rol oynar. Kivide bulunan yoğun C vitamini, bu süreci destekleyerek cildin daha sağlıklı, sıkı ve canlı kalmasına katkı sağlar. Uzmanlara göre, kivinin içerdiği C vitamini miktarı, portakaldan bile daha fazladır. Bu da onu doğal bir cilt dostu haline getirir.