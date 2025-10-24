Roza Galeri Roza Güzellik Saç derisindeki yağlanmayı ve kepeklenmeyi ortadan kaldırıyor! Yalnızca 20 dakikada etki eden o doğal yöntem…

Saç derisindeki yağlanmayı ve kepeklenmeyi ortadan kaldırıyor! Yalnızca 20 dakikada etki eden o doğal yöntem…

Hangi yöntemi denerseniz deneyin saç derinizde meydana gelen kepeklenmenin önüne geçemiyorsanız, çaresi mutfaklarınızda saklı olabilir. Saçlarınızı kökten uca besleyen ve saç derinizde meydana gelen kepeklenme gibi sorunları anında ortadan kaldıran bu doğal besin, bariyer fonksiyonlarını tedavi ederek saç derinizin anında iyileşmesini sağlar. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.10.2025 15:11 Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 15:22
Saç derisindeki yağlanmayı ve kepeklenmeyi ortadan kaldırıyor! Yalnızca 20 dakikada etki eden o doğal yöntem…

Yayınlanan bir araştırmada uzmanlar, yumurta sarısı gibi doğal lipit açısından zengin bileşenlerin saç derisi bariyer fonksiyonunu iyileştirebileceğini ve kepeğe neden olan mikroplarla bağlantılı tahrişi azaltabileceğini buldu.

Saç derisindeki yağlanmayı ve kepeklenmeyi ortadan kaldırıyor! Yalnızca 20 dakikada etki eden o doğal yöntem…

Beslenme ve saç derisi sağlığı arasındaki bu bilimsel olarak desteklenen bağlantı, yumurtaların kimyasal içermeyen alternatifler arayan kişiler için ideal bir çözüm oluyor.

Saç derisindeki yağlanmayı ve kepeklenmeyi ortadan kaldırıyor! Yalnızca 20 dakikada etki eden o doğal yöntem…

KEPEĞİ DOĞAL YOLLARLA SAÇLARINIZDAN UZAKLAŞTIRIN

Kepeğin başlıca sebeplerinden biri, saç derisinde bulunan ve fazla yağ ile beslenen Malassezia mantarının aşırı büyümesidir. Buna karşılık olarak yumurta, saç derisinin doğal yağlarının dengelenmesinde destek olur.

Saç derisindeki yağlanmayı ve kepeklenmeyi ortadan kaldırıyor! Yalnızca 20 dakikada etki eden o doğal yöntem…

Yumurtanın akında bulunan proteinler saç derinizi nazikçe temizlerken, yumurta sarısındaki yağlar ve lesitin saç derisini derinlemesine besler.

Saç derisindeki yağlanmayı ve kepeklenmeyi ortadan kaldırıyor! Yalnızca 20 dakikada etki eden o doğal yöntem…

Bu çift etkili formül, saç derisini yağlandırmadan nemlendirirken, mantar oluşumunu ve kepeklenmeyi de azaltır.

Saç derisindeki yağlanmayı ve kepeklenmeyi ortadan kaldırıyor! Yalnızca 20 dakikada etki eden o doğal yöntem…

Aynı zamanda yumurta, saç derisindeki hasarlı cilt hücrelerinin onarılmasına yardımcı olan A, D, E vitaminlerini içerir.

Saç derisindeki yağlanmayı ve kepeklenmeyi ortadan kaldırıyor! Yalnızca 20 dakikada etki eden o doğal yöntem…

Düzenli kullanımı, saç köklerini güçlendirerek kepeğin iki yaygın tetikleyicisi olan kuruluk ve tahrişe karşı daha dirençli hale getirir.

Saç derisindeki yağlanmayı ve kepeklenmeyi ortadan kaldırıyor! Yalnızca 20 dakikada etki eden o doğal yöntem…

Yumurtadaki kükürt ayrıca kolajen üretimini de destekleyerek saç derisinin dış tabakasının sağlıklı kalmasını ve kepeğe daha az eğimli olmasını sağlar.

Saç derisindeki yağlanmayı ve kepeklenmeyi ortadan kaldırıyor! Yalnızca 20 dakikada etki eden o doğal yöntem…

NASIL UYGULANIR?

Bir veya iki adet yumurtayı bir kabın içerisine kırın ve üzerine birkaç damla limon suyu damlatın. Elde ettiğiniz bu maskeyi saçlarınıza sürün ve en az 20 dakika bekleyin.

Saç derisindeki yağlanmayı ve kepeklenmeyi ortadan kaldırıyor! Yalnızca 20 dakikada etki eden o doğal yöntem…

Bu sayede saçlarınızdaki fazla yağ temizlenir ve derinizde meydana gelen kepek ve kaşıntı yatışır.

Saç derisindeki yağlanmayı ve kepeklenmeyi ortadan kaldırıyor! Yalnızca 20 dakikada etki eden o doğal yöntem…

Kuru saç derisine sahip olan kişiler için yumurta sarısını bir yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırmak, kepekle savaşırken derinlemesine nemlendirme sağlar.

Saç derisindeki yağlanmayı ve kepeklenmeyi ortadan kaldırıyor! Yalnızca 20 dakikada etki eden o doğal yöntem…

YUMURTA VE YOĞURT İKİLİSİ

Bir diğer etkili çözüm ise yumurta sarısını yoğurtla karıştırmaktır. Yoğurttaki laktik asit ölü deri hücrelerini temizler, yumurtadaki proteinler ise yeni deri oluşumunu besler.

Saç derisindeki yağlanmayı ve kepeklenmeyi ortadan kaldırıyor! Yalnızca 20 dakikada etki eden o doğal yöntem…

Elde ettiğiniz karışımı saçlarınızda en az 20 dakika bekletin ve ardından soğuk suyla güzelce durulamayı ihmal etmeyin.