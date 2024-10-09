Saçları gürleştirmenin en etkili formülü! 4 dakikada saç dökülmesinin önüne geçin…

Saç dökülmesinin önüne geçmek ve sağlıklı gür saçlara sahip olmak birçok kişinin hayalidir. İstediğiniz saçı elde etmek için her ne kadar bakım yapsanız da saç dökülmesinin önüne geçemiyor ve saçlarınızı istediğiniz uzunlukta uzatamıyor olabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Dr. Neera ise konu ile ilgili oldukça etkili bir tavsiye sundu.