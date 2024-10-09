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Saçları gürleştirmenin en etkili formülü! 4 dakikada saç dökülmesinin önüne geçin…

Saç dökülmesinin önüne geçmek ve sağlıklı gür saçlara sahip olmak birçok kişinin hayalidir. İstediğiniz saçı elde etmek için her ne kadar bakım yapsanız da saç dökülmesinin önüne geçemiyor ve saçlarınızı istediğiniz uzunlukta uzatamıyor olabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Dr. Neera ise konu ile ilgili oldukça etkili bir tavsiye sundu.

Giriş Tarihi: 09.10.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:27
Saçları gürleştirmenin en etkili formülü! 4 dakikada saç dökülmesinin önüne geçin…

Saç dökülmesinin önüne geçmek ve saçlarınızı uzatmak mı istiyorsunuz? Evinizde yalnızca 4 dakika da yapacağınız bir yöntem sayesinde istediğinize saçlara kavuşabilirsiniz. İşte detaylar…

Saçları gürleştirmenin en etkili formülü! 4 dakikada saç dökülmesinin önüne geçin…

SAÇ DÖKÜLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİN

Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Dr. Neera, kendisinin de saç dökülme problemi yaşadığından bahsederek bu durumun önüne geçebilecek önemli bir tavsiyede bulundu.

Saçları gürleştirmenin en etkili formülü! 4 dakikada saç dökülmesinin önüne geçin…

Doktor saç dökülmesinin önüne geçmek ve daha sağlıklı saçlar elde etmek için saç derisine masaj yapma önerisini sundu.

Saçları gürleştirmenin en etkili formülü! 4 dakikada saç dökülmesinin önüne geçin…

Doktorun ifadelerine göre, saç derisine masaj yapmak kıl köklerinize giden kan akışını artırarak daha sağlıklı saç üretimine destek olur.

Saçları gürleştirmenin en etkili formülü! 4 dakikada saç dökülmesinin önüne geçin…

Konu ile ilgili yapılan bazı araştırmalarda, saç derisine yapılan masajın saç uzama hızını da olumlu anlamda etkileyebileceği ifade edildi.

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