‘Saçlarım neden uzamıyor?’ diyenlere özel kür! Suya birkaç tane atıp kaynattığınızda…

Saç, birçok kişi için özgüven ve öz saygı için önemli bir rol oynuyor olabilir. Özellikle biz kadınlar güçlü, gür ve sağlıklı saçlara sahip olmak isteriz. Saçın sağlıklı olması, yalnızca dış görünüş olarak değil genel sağlık açısından da oldukça önemlidir. Farkında olmasak da beslenme alışkanlıklarımız, stres seviyemiz gibi çeşitli faktörler saç sağlığımızı etkiler. Bakımlı saçlar istiyorsak özellikle doğal bakım yöntemlerinden yararlanmalıyız. Özellikle de mutfağınızda kullandığınız bir ürün sizleri saç dökülmesinden kurtarıp, hızlı uzayan ve kırığı olmayan saçlar elde etmenize yardım edebilir.