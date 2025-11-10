Sezonun en romantik makyaj trendi belli oldu! ‘Watercolor lips’ ile dudaklarınızda zarifliğin tadını çıkarın…

"WATERCOLOR LIPS" NEDİR?

Adını sulu boya resimlerinden alan bu makyaj tekniği, dudaklara kat kat uygulanan hafif ve şeffaf renklerle elde ediliyor. Ne bir dudak lekesi kadar silik, ne de klasik bir ruj kadar belirgin olan bu dudak makyajı, dudaklarda belli belirsiz ancak zarif bir etki sunuyor.