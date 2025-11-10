Roza Galeri Roza Güzellik Sezonun en romantik makyaj trendi belli oldu! ‘Watercolor lips’ ile dudaklarınızda zarifliğin tadını çıkarın…

Sonbahar/Kış sezonunun yeni makyaj trendi olan "watercolor lips", dudaklarda bıraktığı yumuşak renk geçişleriyle ışıltının sırrı oluyor. Sezonun yeni trendi olan bu dudak makyajı, ünlüler arasında da kullanılırken, uzmanlar hem doğal hem de büyüleyici bir görünümü nasıl kazandıracağınızdan bahsetti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.11.2025 12:15
Sonbahar/Kış sezonunun en yeni ve zarif makyaj trendleri arasında yerini alan 'watercolor lips' yani sulu boya dudak, sağladığı yumuşak renk geçişleriyle dikkat çekiyor.

Bu yeni moda dudak makyajı, keskin hatlardan uzak, adeta bir sulu boya tablosunun romantizmini dudaklara kazandırmayı hedefliyor. Parmakla dağıtılarak uygulanan bu dudak makyajı, ünlü isimler arasında oldukça popülerleşti.

"WATERCOLOR LIPS" NEDİR?

Adını sulu boya resimlerinden alan bu makyaj tekniği, dudaklara kat kat uygulanan hafif ve şeffaf renklerle elde ediliyor. Ne bir dudak lekesi kadar silik, ne de klasik bir ruj kadar belirgin olan bu dudak makyajı, dudaklarda belli belirsiz ancak zarif bir etki sunuyor.

Makyaj sanatçılarının severek kullandığı bu trendde püf nokta, dudak hatlarının keskin olmamasından geçiyor. Renk, dudaklara yumuşak bir geçişle yayılıyor; kenarlarda netlik yerine hafif bir bulanıklık bırakıyor.

Böylece dudaklar hem daha dolgun hem de daha doğal bir görünüme kavuşuyor. Üstelik bu teknik, dudakların doğal dokusunu gizlemekten ziyade, onu ön planda tutmayı ve cilde taze, sağlıklı bir ışıltı kazandırmayı amaçlıyor.

NASIL UYGULANIR?

EN ÖNEMLİ ADIM: HAZIRLIK

Nazik bir peeling ile dudaklarınızı ölü derilerden arındırmakla başlayın ve ardından ince, yapışkan olmayan bir dudak balmıyla dudaklarınızı nemlendirin. Bu, renklerin dudakta daha yumuşak ve homojen dağılmasını sağlayan önemli bir adımdır.


DOĞAL BİR DUDAK KALEMİYLE YUMUŞATMAYA BAŞLAYIN

Keskin çizgilerden uzak durarak, ten renginize yakın ve kremsi bir dudak kalemiyle dudak çevresini hafifçe çerçeveleyin.

Ardından parmak uçlarınızla veya bir fırça yardımıyla kalemi güzelce dağıtarak sınırları belirsizleştirin.

Bu kısımda amaç, dudaklarınıza çerçeve çizmek değil, ona doğal bir geçiş yaratmaktır.

RENK KATMANLARI İLE DEVAM EDİN

Şeffaf bitişli bir renkli dudak balmını, dudak kremini veya parlatıcıyı dudaklarınıza sürün. Gül pembesi, şeftali-nude, açık mürdüm veya pastel mercan tonları bu görünüm için ideal renk seçenekleri arasındadır.

Dudaklarınızın ortasına doğru uygulayacağınız rengi, dışa doğru parmak uçlarınızla hafifçe dağıtın. Böylece dudaklarınızın ortasında yoğun, kenarlarında ise daha soluk bir renk geçişi elde etmiş olacaksınız.

PARLAK ANCAK ZARİF BİR BİTİŞLE TAMAMLAYIN

Watercolor dudakların imzası olan nemli ve canlı görünüm için son adımda yarı parlak bir dudak yağı veya bir parlatıcı kullanabilirsiniz.

Bu dokunuş, dudaklara ışık kazandırırken sulu boya etkisini daha belirgin hale getirir.

Klasik rujun iddialı havasından uzak ancak bir o kadar etkileyici görünüm sunan bu yeni dudak trendi; zarif, taze ve büyüleyici bir etki yaratmayı hedefliyor.