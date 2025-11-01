Roza Galeri Roza Güzellik Sezonun yeni makyaj trendi açıklandı: “Blush stacking” ile yanaklarınızda altın dokunuşu yakalayın…

Sezonun yeni makyaj trendi açıklandı: “Blush stacking” ile yanaklarınızda altın dokunuşu yakalayın…

Makyaj dünyasında cilde anında canlılık kazandıran allığın gücü, tartışılamaz bir noktada. Özellikle doğru bir teknik kullanılarak uygulandığında yüz hatlarını şekillendirmenin en zarif yollarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki son dönemin favori makyaj trendi haline gelen "blush stacking" yani farklı tonlardaki allıkları bir arada uygulama tekniğini makyajlarınızda nasıl uygulayabilirsiniz? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 01.11.2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 16:13
Sezonun yeni makyaj trendi açıklandı: Blush stacking ile yanaklarınızda altın dokunuşu yakalayın…

Blush stacking, farklı form ve tonlardaki allıkları katmanlar halinde uygulama tekniği olarak tanımlanıyor.

Sezonun yeni makyaj trendi açıklandı: Blush stacking ile yanaklarınızda altın dokunuşu yakalayın…

Bu teknikte amaç, yanaklarda doğal bir renk geçişi yaratırken aynı zamanda derinlik kazandırarak makyaja boyut katmak oluyor.

Sezonun yeni makyaj trendi açıklandı: Blush stacking ile yanaklarınızda altın dokunuşu yakalayın…

Genellikle likit, krem veya pudra formundaki allıkların birlikte kullanılmasıyla cilde "içeriden gelen ışıltı" verilmesi amaçlanıyor.

Sezonun yeni makyaj trendi açıklandı: Blush stacking ile yanaklarınızda altın dokunuşu yakalayın…

KAT KAT ALLIK YANİ BLUSH STACKING NASIL UYGULANIR?

Blush stacking yöntemi ile ürünleri katmanlayarak yüzünüze hem tazelik hem de boyut kazandırabilirsiniz.

Sezonun yeni makyaj trendi açıklandı: Blush stacking ile yanaklarınızda altın dokunuşu yakalayın…

CİLDİNİZİ HAZIRLAYIN

Pürüzsüz bir cilt, pürüzsüz bir makyajın sırrıdır. Bu nedenle makyaj öncesinde cildi hazırlamak önemlidir.

Sezonun yeni makyaj trendi açıklandı: Blush stacking ile yanaklarınızda altın dokunuşu yakalayın…

Bu adımda cilt tipinize uygun bir nemlendiricinin yanında hafif bir baz veya ışıltılı bir primer uygulamak, allığın cildinizle bütünleşmesini kolaylaştırır. Bu adım, özellikle likit allıkların homojen şekilde dağılmasını sağlar.

Sezonun yeni makyaj trendi açıklandı: Blush stacking ile yanaklarınızda altın dokunuşu yakalayın…

LİKİT ALLIKLA SICAK BİR ZEMİN OLUŞTURUN

İlk katman için cilt tonunuza uygun bir likit allık kullanarak başlayabilirsiniz.

Sezonun yeni makyaj trendi açıklandı: Blush stacking ile yanaklarınızda altın dokunuşu yakalayın…

Parmak uçlarıyla ya da nemli bir süngerle tampon hareketler yaparak dağıtacağınız allığı, elmacık kemiklerinden başlayarak şakaklara doğru uygulayın.

Sezonun yeni makyaj trendi açıklandı: Blush stacking ile yanaklarınızda altın dokunuşu yakalayın…

Böylece ilk katman ile cildinize yumuşak bir sıcaklık kazandırabileceksiniz.

Sezonun yeni makyaj trendi açıklandı: Blush stacking ile yanaklarınızda altın dokunuşu yakalayın…

YOĞUNLUĞU ARTIRMAK İÇİN KREM ALLIK UYGULAYIN

İkinci adımda yoğunluğu artırmak için krem allık devreye giriyor. Likit formun üzerine uygulanan rengin doygunluğunu artıran bu uygulamada daha canlı veya pembemsi bir ton seçmek, yanaklarda taze bir görünüm yaratacaktır.

Sezonun yeni makyaj trendi açıklandı: Blush stacking ile yanaklarınızda altın dokunuşu yakalayın…

PUDRA ALLIKLA SABİTLEMEYİ UNUTMAYIN

Son katmanda toz formdaki bir allıkla hem makyajınızı sabitleyebilir hem de renk geçişlerini yumuşatabilirsiniz.

Sezonun yeni makyaj trendi açıklandı: Blush stacking ile yanaklarınızda altın dokunuşu yakalayın…

Fırçayı hafif hareketlerle yüzünüzde gezdirerek uygulamak, fazla yoğunluğu önleyecek ve makyajınızda doğal bir dokunuş elde etmenizi sağlayacaktır.

Sezonun yeni makyaj trendi açıklandı: Blush stacking ile yanaklarınızda altın dokunuşu yakalayın…

SON DOKUNUŞU AYDINLATICIYLA YAPIN

Blush stacking tekniği, elmacık kemiklerinin üst kısmına uygulayacağınız hafif bir aydınlatıcıyla tamamlayabilirsiniz.

Sezonun yeni makyaj trendi açıklandı: Blush stacking ile yanaklarınızda altın dokunuşu yakalayın…

Bu sayede yanaklar daha belirgin, cildiniz ise daha sağlıklı bir görünüme kavuşacaktır.