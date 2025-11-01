Roza
Sezonun yeni makyaj trendi açıklandı: “Blush stacking” ile yanaklarınızda altın dokunuşu yakalayın…
Makyaj dünyasında cilde anında canlılık kazandıran allığın gücü, tartışılamaz bir noktada. Özellikle doğru bir teknik kullanılarak uygulandığında yüz hatlarını şekillendirmenin en zarif yollarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki son dönemin favori makyaj trendi haline gelen "blush stacking" yani farklı tonlardaki allıkları bir arada uygulama tekniğini makyajlarınızda nasıl uygulayabilirsiniz? İşte cevabı…
Giriş Tarihi: 01.11.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 16:13