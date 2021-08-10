Siğilleri anında kurutuyor! Günde 2 kez...

Hayatımız boyunca can sıkıcı cilt sorunları ile uğraşmak zorunda kalıyoruz ve ne yazık ki siğiller de bunların arasında. İnsan papilloma virüsünün neden olduğu bu zararsız siğiller, sıklıkla parmaklarda veya ellerde görülür. Dokunmak duyusunda da rahatsızlık ortaya çıkarıyorlar, bu yüzden sadece istenmeyen ziyaretçiler değil, aynı zamanda ilk fırsatta kurtulmak istediğiniz bir şeye dönüşür.

Umutsuzluğa kapılmayın, çünkü siğillerden kurtulmak ve daha temiz bir cilde, daha olumlu bir vücut imajına sahip olarak kendinize olan güveninizi artırmak için en etkili çözümlerden bazılarını bir araya getirdik.

FESLEĞEN Fesleğen yemeklerimize ayrı bir tat kattığı için yemek pişirirken en çok kullanılan bir bitkidir. Bununla birlikte, bu bitki ayrıca iltihabı azaltmak ve bağışıklık sistemimizi enfeksiyonlardan korumak gibi birçok fayda sağlayan güçlü antioksidanlar ve uçucu yağlar içerir. Uygulanışı: Yarım su bardağı fesleğen yaprağını yumuşayana kadar ezin.

Macunu parmaklarınızla toplayın ve etkilenen bölgeye sürün.

Macunu sabitlemek için alanı bandajlayın.

Gece boyunca bırakın.

1 veya 2 hafta boyunca her gün tekrar uygulayın.

UÇUCU YAĞLAR Bazı uçucu yağlar, siğilleri tedavi ederken çok yararlı olan çeşitli derecelerde antimikrobiyal, antibakteriyel ve antifungal özellikler içerir. Limon yağı uçucu yağ olarak tercih edilebilir. Uçucu yağların doğrudan cilde uygulanmaması, taşıyıcı bir başka yağ ile seyreltilmesi gerektiğini unutmayın. En yaygın olanları tatlı badem ve zeytinyağıdır. Uygulanışı: 28 gram taşıyıcı yağa birkaç damla uçucu yağ ekleyin.

Siğile uygulamadan önce bir alerji testi yapın: Karışımı cildin lezyonu olmayan bir bölgesine sürün. 24-48 saat içinde herhangi bir alerjik reaksiyon olmazsa, kullanımı güvenlidir.

Bir parça pamuğu yağa batırın ve fazla sıvıyı sıkın.

Siğilin üzerine dikkatlice sürün.

Siğil küçülene kadar günde iki kez tekrarlayın.

Limon yağı ışığa duyarlı olduğundan ve siğilin olduğu bölgede karanlık bir nokta gelişebileceğinden, bu tedaviyi yaparken bölgeyi güneş ışığına maruz bırakmayın.

C VİTAMİNİ C vitamini, hastalıklarla savaşabilmesi ve iyileşme sürecimizi hızlandırabilmesi için bağışıklık sistemimizi güçlendirmeyle ilgili birçok faydası olan hayati bir besindir. Vücudumuz C vitaminini kendi kendine üretemez, bu yüzden vitamin açısından zengin bir diyetle alabiliriz. Önerilen günlük alımınızı almak için başka bir seçenek de takviyelerdir. Uygulanışı: Bir C vitamini tabletini ezmek için bir kaşık veya bir bardağın dibini kullanın.

Tozu bir bardağa ekleyin ve macun kıvamına gelene kadar suyu yavaşça dökün.

Bir parça pamuğu macuna batırın.

Macunu siğil üzerine uygulayın.

Bir bandajla örtün.

Gece boyunca bırakın.

Siğil kaybolana kadar bu işlemi her gün tekrarlayın.