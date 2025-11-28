Roza Galeri Roza Güzellik Soğuk kış günlerine sıcak bir dokunuş yapın! ‘Butter Glam’ makyaj trendi ile nostaljiyi yüzünüzde ağırlayın…

Soğuk kış günlerine sıcak bir dokunuş yapın! ‘Butter Glam’ makyaj trendi ile nostaljiyi yüzünüzde ağırlayın…

Bu soğuk günlere yumuşak bir ışıltı getiren "butter glam" makyaj trendi, sezonun en dikkat çeken makyaj trendleri arasında yerini aldı. Son dönemde sıklıkla değişen makyaj trendleri, 'butter glam' yani sıcak pastel tonların ve özellikle tereyağı sarısının öne çıktığı çok daha kremsi ve yumuşak bir görünüm ile trendlere noktayı koymuş oldu. Peki şimdilerde makyaj artistlerinin favorisi olan bu makyaj trendi nasıl uygulanıyor? İşin sırrı oldukça basit…

Giriş Tarihi: 28.11.2025 15:30
Soğuk kış günlerine sıcak bir dokunuş yapın! ‘Butter Glam’ makyaj trendi ile nostaljiyi yüzünüzde ağırlayın…

Son dönemde birçok makyaj artistinin uyguladığını gördüğümüz bu estetik, sosyal medya kullanıcılarının da gözünde anında parlamış ve aklında yer edinmiş durumda.

Soğuk kış günlerine sıcak bir dokunuş yapın! ‘Butter Glam’ makyaj trendi ile nostaljiyi yüzünüzde ağırlayın…

Kış sezonunun yeni makyaj trendi olan 'butter glam'in özünü ise pürüzsüz ve adeta erimiş gibi duran bir bütünlük oluşturuyor.

Soğuk kış günlerine sıcak bir dokunuş yapın! ‘Butter Glam’ makyaj trendi ile nostaljiyi yüzünüzde ağırlayın…

Bu makyaj trendinde cildin, ağır kapatıcılardan uzak, filtreli ancak gerçek bir dokuya sahip olması ön planda oluyor.

Soğuk kış günlerine sıcak bir dokunuş yapın! ‘Butter Glam’ makyaj trendi ile nostaljiyi yüzünüzde ağırlayın…

Kaşlar sertçe yukarıya doğru taranmış değil, daha çok serbest bırakılmış ancak ufak dokunuşlarla sabitlenmiş bir görünüm kazanıyor.

Soğuk kış günlerine sıcak bir dokunuş yapın! ‘Butter Glam’ makyaj trendi ile nostaljiyi yüzünüzde ağırlayın…

Yanaklarda sıcak şeftali tonları öne çıkarken, dudaklarda ise yumuşak geçişli nude renkler kendini belli ediyor.

Soğuk kış günlerine sıcak bir dokunuş yapın! ‘Butter Glam’ makyaj trendi ile nostaljiyi yüzünüzde ağırlayın…

Ancak bu makyaj trendinde tüm görünümü asıl eşsiz kılan detay göz makyajında saklanıyor.

Soğuk kış günlerine sıcak bir dokunuş yapın! ‘Butter Glam’ makyaj trendi ile nostaljiyi yüzünüzde ağırlayın…

Göz kapaklarında kullanılan tereyağ sarısı far, hem iç köşe hem de kaş kemiğinde keskin ancak bir o kadar da kadifemsi bir parlaklık kazandırıyor.

Soğuk kış günlerine sıcak bir dokunuş yapın! ‘Butter Glam’ makyaj trendi ile nostaljiyi yüzünüzde ağırlayın…

'Butter glam'daki sarı ton, burun köprüsünden uzanan hafif gölgelendirmeyle birleşerek 2016 yılının ikonik keskin hatlarını günümüzün yeni estetiğiyle harmanlıyor.

Soğuk kış günlerine sıcak bir dokunuş yapın! ‘Butter Glam’ makyaj trendi ile nostaljiyi yüzünüzde ağırlayın…

PEKİ NEDEN BU KADAR REVAÇTA?

Trendin son dönemlerde bu kadar ilgi görmesinin asıl sebebi ise, hem iddialı hem de birçok kişi için şaşırtıcı biçimde yumuşak bir sonuç elde edilmesidir.

Soğuk kış günlerine sıcak bir dokunuş yapın! ‘Butter Glam’ makyaj trendi ile nostaljiyi yüzünüzde ağırlayın…

Gözlerde uygulanan 'mini cut crease' etkisi, iç köşenin net şekilde aydınlatılması ve sarı tonun sıcak kahverengiler ile buluşması, makyajı hem sanatsal hem de günlük kullanıma uygun hale getirmiş oluyor.