Soğuk kış günlerine sıcak bir dokunuş yapın! ‘Butter Glam’ makyaj trendi ile nostaljiyi yüzünüzde ağırlayın…
Bu soğuk günlere yumuşak bir ışıltı getiren "butter glam" makyaj trendi, sezonun en dikkat çeken makyaj trendleri arasında yerini aldı. Son dönemde sıklıkla değişen makyaj trendleri, 'butter glam' yani sıcak pastel tonların ve özellikle tereyağı sarısının öne çıktığı çok daha kremsi ve yumuşak bir görünüm ile trendlere noktayı koymuş oldu. Peki şimdilerde makyaj artistlerinin favorisi olan bu makyaj trendi nasıl uygulanıyor? İşin sırrı oldukça basit…
Giriş Tarihi: 28.11.2025 15:30