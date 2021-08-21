Sonbahara hazırlanma kılavuzu

Yazın sonuna yaklaştık ve yeni sezon parçalar yavaş yavaş mağazalardaki yerlerini almaya başladı. Biz de sonbahar-kış sezonu için sizlere bir kılavuz hazırladık. Bu yeni sezon için tek bir sıfat kullanacak olursak kesinlikle şatafatlı olurdu!
Hadi kabul edelim ağustos demek sonbahar artık kapımızda demek. Yazın kaygısız, bazen yoran sıcaklığı yavaş yavaş şehirden uzaklaşıyor demek... Ve iki yıllık pandeminin ardından sonbaharda şehirde yeniden bir araya geleceğiz demek. Mağazalarda artık yavaş yavaş sonbahara göz kırpan koleksiyonlar da yerlerini almaya başlamışken biz de önümüzdeki altı aylık moda serüvenini masaya yatıralım istedik.
2021-2022 sonbahar-kış koleksiyonlarına şöyle bir baktığınız zaman kış koleksiyonlarında her zaman baskın olan koyu rengin geri plana itildiğini görüyorsunuz en baştan söyleyelim bunu. Fakat yaşadığımız süreç ortak bilincin farklı bir uyanışıyla tasarımcıları çok daha farklı bir rotaya yöneltti. Ertelenen defileler, seyircisiz sunumlar modanın ihtişamlı yanını bir süreliğine dondurdu. Ve kreatif direktörlerin hepimize ilham verecek pozitif bir yaratım sürecine girmesini sağladı.
Evlerde oturduğumuz, yakınlarımızdan uzak kaldığımız, iş yerine bile gitmenin bir lüks olduğu, sosyal yaşamın durduğu, dünyanın en ilham verici sektörlerinden biri olan moda sektörünün bile neredeyse durma noktasına geldiği bu süreç bu sonbahar-kış sezonunda daha ihtişamlı ve daha iddialı kombinler görmemizi sağlayacak. Elsa Schiaparelli de dediği gibi zor zamanlarda moda her zaman aşırılığa kaçar. İşte size hızlandırılmış yeni sezon rehberi...
LOGOLAR
Evet benim de aralarında bulunduğum birçok kişi "Yine mi kurtulamadık?" diye soruyordur eminim içinden... Verebileceğim cevap "Ne yazık ki bu sezon da kurtulamadık, logolu her şey çok ama çok popüler" olacak... Evlerde sakin sakin geçen dönemlerin ardından sokağa çıkarken dolabımızın ne kadar iddialı olduğunu dosta düşmana göstermek isteyeceğiz. Ve bunu yapabilmenin de en kolay yolu logo kartını kullanmak pek tabii ki... İşin bir nebze de olsa bizleri rahatlatacak olan kısmı logo ve monogramların 90'lı yılların ki rüküş tarzında sunulmuyor oluşu olacak... Tasarımcılar 70'li yılların şık ve rafine çizgilerinden ilham aldıkları kıyafetleri logolarla ve monogramlarla süsyelerek en azından son birkaç sezondur olduğu kadar gözlerimizi yormayacak diyebiliriz. Başta Fendi, Max Mara, Versace, Balmain ve Loewe gibi elegan ve feminen bir tarzı savunan markalar bu trendi takip ettiği için belki de en az yorucu logo sezonunu yaşayacağız hep beraber.
KAPİTONE
Prada, Givenchy, Marni, Balenciaga, Chanel ve Louis Vuitton koleksiyonları tamamen kapitone detaylı ceketlerle dolu... Aşırı büyük olanları, tamamen vücuda oturanları, panço tarzında olanları... Ve sadece siyah değil neredeyse her renk tonunda karşımıza çıkıyor kapitoneler...