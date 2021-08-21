Sonbahara hazırlanma kılavuzu

Evlerde oturduğumuz, yakınlarımızdan uzak kaldığımız, iş yerine bile gitmenin bir lüks olduğu, sosyal yaşamın durduğu, dünyanın en ilham verici sektörlerinden biri olan moda sektörünün bile neredeyse durma noktasına geldiği bu süreç bu sonbahar -kış sezonunda daha ihtişamlı ve daha iddialı kombinler görmemizi sağlayacak. Elsa Schiaparelli de dediği gibi zor zamanlarda moda her zaman aşırılığa kaçar. İşte size hızlandırılmış yeni sezon rehberi...

LOGOLAR

Evet benim de aralarında bulunduğum birçok kişi "Yine mi kurtulamadık?" diye soruyordur eminim içinden... Verebileceğim cevap "Ne yazık ki bu sezon da kurtulamadık, logolu her şey çok ama çok popüler" olacak... Evlerde sakin sakin geçen dönemlerin ardından sokağa çıkarken dolabımızın ne kadar iddialı olduğunu dosta düşmana göstermek isteyeceğiz. Ve bunu yapabilmenin de en kolay yolu logo kartını kullanmak pek tabii ki... İşin bir nebze de olsa bizleri rahatlatacak olan kısmı logo ve monogramların 90'lı yılların ki rüküş tarzında sunulmuyor oluşu olacak... Tasarımcılar 70'li yılların şık ve rafine çizgilerinden ilham aldıkları kıyafetleri logolarla ve monogramlarla süsyelerek en azından son birkaç sezondur olduğu kadar gözlerimizi yormayacak diyebiliriz. Başta Fendi, Max Mara, Versace, Balmain ve Loewe gibi elegan ve feminen bir tarzı savunan markalar bu trendi takip ettiği için belki de en az yorucu logo sezonunu yaşayacağız hep beraber.